همزمان با سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، آیین تجلیل از آزادگان شهرستان قوچان در اردوگاه فرهنگی ورزشی احد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قوچان در این مراسم گفت: در مجموع ۱۱۶ پرونده مربوط به آزادگان در شهرستان قوچان ثبت شده است که از این تعداد، ۳۰ آزاده به رحمت ایزدی پیوسته‌اند.

عباسی افزود: روایت‌های آزادگان از سال‌های اسارت، بخشی ارزشمند از تاریخ مقاومت ملت ایران است و انتقال این خاطرات به نسل جوان، ضرورتی فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود.

فرزادفرد فرماندار قوچان نیز در این مراسم با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن، آزادگان را اسطوره‌های صبر، مقاومت و ایمان دانست و گفت: رنج‌ها و دشواری‌هایی که آزادگان و خانواده‌های آنان در دوران اسارت تحمل کردند، با بیان و روایت به‌طور کامل قابل درک نیست؛ چرا که آنان این سختی‌ها را با تمام وجود تجربه کرده‌اند.

وی افزود: خاطرات بازگشت آزادگان به کشور از شیرین‌ترین لحظات پس از پایان جنگ تحمیلی در حافظه مردم ایران است و ملت ایران همواره قدردان ایثار، مقاومت و فداکاری آزادگان، رزمندگان و خانواده‌های معظم شهدا خواهد بود.

فرزادفرد تأکید کرد: تجلیل از آزادگان تنها یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه ادای احترام به نسلی است که برای عزت و استقلال کشور هزینه داده و حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت، وظیفه‌ای همگانی است.

در این مراسم تعدادی از آزادگان شهرستان قوچان به بیان خاطرات دوران اسارت خود پرداختند و در پایان از آزادگان حاضر در مراسم تجلیل شد.