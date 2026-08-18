تجلیل از آزادگان شهرستان قوچان در سالروز ورود آزادگان به میهن
همزمان با سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، آیین تجلیل از آزادگان شهرستان قوچان در اردوگاه فرهنگی ورزشی احد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قوچان در این مراسم گفت: در مجموع ۱۱۶ پرونده مربوط به آزادگان در شهرستان قوچان ثبت شده است که از این تعداد، ۳۰ آزاده به رحمت ایزدی پیوستهاند.
عباسی افزود: روایتهای آزادگان از سالهای اسارت، بخشی ارزشمند از تاریخ مقاومت ملت ایران است و انتقال این خاطرات به نسل جوان، ضرورتی فرهنگی و اجتماعی به شمار میرود.
فرزادفرد فرماندار قوچان نیز در این مراسم با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن، آزادگان را اسطورههای صبر، مقاومت و ایمان دانست و گفت: رنجها و دشواریهایی که آزادگان و خانوادههای آنان در دوران اسارت تحمل کردند، با بیان و روایت بهطور کامل قابل درک نیست؛ چرا که آنان این سختیها را با تمام وجود تجربه کردهاند.
وی افزود: خاطرات بازگشت آزادگان به کشور از شیرینترین لحظات پس از پایان جنگ تحمیلی در حافظه مردم ایران است و ملت ایران همواره قدردان ایثار، مقاومت و فداکاری آزادگان، رزمندگان و خانوادههای معظم شهدا خواهد بود.
فرزادفرد تأکید کرد: تجلیل از آزادگان تنها یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه ادای احترام به نسلی است که برای عزت و استقلال کشور هزینه داده و حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت، وظیفهای همگانی است.
در این مراسم تعدادی از آزادگان شهرستان قوچان به بیان خاطرات دوران اسارت خود پرداختند و در پایان از آزادگان حاضر در مراسم تجلیل شد.