مردم شهرستان پردیس در یکصد و هفتادمین شب از تجمعات شبانه، با حضور گسترده در میدان‌ها و خیابان‌ها، بر لزوم تداوم ایستادگی و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این تجمعات با اشاره به نزدیک شدن سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دشمنی و مداخلات آمریکا علیه ملت ایران را دارای سابقه‌ای طولانی دانستند و تأکید کردند تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که حفظ استقلال و منافع ملی، نیازمند هوشیاری و حضور آگاهانه مردم در صحنه است.

در این تجمعات همچنین حوادث ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفت و مردم، ناکامی دشمن در تحقق اهداف خود را نتیجه هوشیاری عمومی، انسجام ملی و مقابله با جنگ شناختی عنوان کردند.

شرکت‌کنندگان با اشاره به تفاوت شرایط ایران در سال ۱۳۳۲ و ۱۴۰۴، اظهار داشتند: اگر در کودتای ۲۸ مرداد دشمن توانست از برخی ضعف‌ها و شکاف‌های داخلی بهره‌برداری کند، امروز آگاهی سیاسی مردم و تجربه تاریخی آنان، امکان تکرار چنین سناریو‌هایی را از دشمن گرفته است.

مردم پردیس همچنین بر تداوم اعتماد به مسئولان دلسوز و هوشیاری در برابر جریان‌های معاند تأکید کردند و حضور در میدان را ضامن صیانت از منافع و استقلال ایران اسلامی دانستند.