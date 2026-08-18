

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سمیرا بیگدلی مسئول مسابقات بانوان لیگ فوتسال کشور، با اعلام این خبر گفت: یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های برگزاری لیگ، پشتوانه‌سازی برای تیم ملی و فراهم کردن شرایط مناسب برای آماده‌سازی ملی‌پوشان است.

وی افزود: در جلسه مشترکی که میان کادر فنی تیم ملی فوتسال بانوان و رئیس سازمان لیگ فوتسال برگزار شد، شرایط و برنامه‌های تیم ملی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تصمیم بر این شد که فصل جدید لیگ برتر فوتسال بانوان از ۱۷ مهر رسماً آغاز شود.

بیگدلی گفت: قرعه‌کشی مسابقات میانه شهریور برگزار خواهد شد.