به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، صالحی نیا گفت: از حدود ۱۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن که تاکنون در استان یزد تامین مالی شده، حدود ۹ هزار واحد به مبلغ ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مسکن به صورت خودمالکی و طرح‌های حمایتی تامین مالی شده است.وی افزود: از ۹ هزار واحد نیز حدود ۷ هزار واحد تا به امروز به صورت اقساطی به فروش رسیده و تحویل متقاضیان شده است.

معاون مدیریت شعب بانک مسکن استان یزد با بیان اینکه با فروش اقساطی ۲ هزار واحد دیگر، پرونده واحد‌های تامین مالی شده توسط بانک بسته خواهد شد، ابراز امیدواری کرد با این اقدام متقاضیان صاحب مسکن شوند..صالحی نیا در ادامه به ارائه تسهیلات در سایر حوزه‌ها اشاره کرد و گفت: بانک مسکن علاوه بر رسالت خود در نهضت ملی مسکن تسهیلاتی برای انبوه سازان و مجتمع سازانی که خارج از بحث نهضت ملی می‌خواهند فعالیت کنند، در نظر گرفته است.

صالحی نیا اظهار داشت: این فعالان می‌توانند با گشایش حساب و تمرکز منابع خود نزد بانک مسکن از این تسهیلات برخوردار شوند به طوری که در شهر یزد به ازای هر واحد تا سقف ۱۵ میلیارد ریال و در شهرستان‌ها تا سقف ۱۲ میلیارد ریال امکان پرداخت تسهیلات وجود دارد.