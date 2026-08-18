مردم ولایت‌مدار و انقلابی رودهن در یکصد و هفتادمین شب پس از عروج ملکوتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با برپایی تجمعی باشکوه بر بیعت ناگسستنی خود با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در یکصد و هفتادمین شب پس از عروج ملکوتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مردم بخش رودهن با برگزاری تجمعی باشکوه ضمن سینه‌زنی در سوگ امام امت، وفاداری خود را به مقام معظم رهبری ابراز داشتند.

در این مراسم که با حضور پرشور جوانان دهه‌های هشتاد و نود و خانواده‌های والامقام شهدا برگزار شد، شرکت‌کنندگان با حمل پلاکارد‌ها و تصاویری از امام خامنه‌ای، نشان دادند که فاصله ۱۷۰ روزه از آن واقعه تلخ، نه تنها از شعله‌های ارادتشان نکاسته، بلکه عزم آنان را برای ایستادگی در برابر تهدیدات بیگانگان دوچندان کرده است.