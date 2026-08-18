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فرایند معاینات پزشکی و سایر آمادگیهای زائران حج تمتع استان اردبیل آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل ابراهیم احدی، مدیر حج و زیارت استان اردبیل اظهار کرد: با همکاری هلالاحمر، فرایند ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران آغاز شده و ما سعی میکنیم در مهلت مقرر، این فرایند معاینات و خدماترسانی را انجام دهیم.
وی با قدردانی از خدمات ارزشمند هلالاحمر استان در ارائه سرویسهای درمانی و امدادی به زائران اربعین حسینی در کشور عراق گفت: زحمات کادر درمان و نیروهای خدماترسان هلالاحمر جای سپاس و قدردانی دارد.
مدیر حج و زیارت استان اردبیل با اشاره به آغاز فرایند اعزام زائران حج تمتع خاطرنشان کرد: مرکز پزشکی هلالاحمر استان با همکاری پزشکان معتمد، برنامهریزی و انجام معاینات پزشکی زائران را آغاز کردند.
احدی تصریح کرد: پس از تشکیل کاروانها، هماهنگی لازم برای تزریق واکسن زائران آغاز خواهد شد تا ما بتوانیم خدمات مطلوب و رضایتبخشی را به زائران ارائه کنیم.
وی افزود: در بازدیدی که از روند معاینات پزشکی زائران حج تمتع استان اردبیل در سال آینده داشتیم، شرایط ارائه خدمات و رعایت دستورالعملهای بهداشتی و کیفیت رسیدگی به زائران را مطلوب دیدیم.
مدیر حج و زیارت استان اردبیل بر ضرورت دقت در انجام معاینات برای حفظ سلامت زائران و فراهم شدن زمینه انجام مناسک حج با آرامش و اطمینان کامل تأکید کرد.
احدی بیان کرد: انجام دقیق و کامل معاینات پزشکی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات و پیشگیری از مشکلات احتمالی در طول سفر معنوی حج خواهد داشت.
وی از زائران خواست تا در اسرع وقت نسبت به مراجعه به پزشکان حج ۱۴۰۶، انجام معاینات و ارائه مدرک لازم را در دستور کار قرار دهند و مطابق با برنامه زمانبندی، فعالیتها و برنامهریزیهای خود را به پیش ببرند.
مدیر حج و زیارت استان اردبیل از تکمیل شدن ظرفیت پیشثبتنام متقاضیان حج تمتع در سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: ظرفیت تخصیصی اولیه استان، ۶۰۰ نفر است که با استقبال متقاضیان تا تاریخ ویهگذاری ۱۰ دیماه سال ۸۶، در روزهای گذشته تکمیل شد.
احدی افزود: فرایند بررسی صلاحیت و احصای رتبه و ارزشیابی مدیران کاروانها در دستور کار است که در این زمینه، اطلاعرسانی از طریق حج و زیارت استان انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: تأکید ما بر اجرای فرآیند دقیق در آمادگی حجاج برای اعزام به حج تمتع سال آینده است و در این زمینه، شرایط بهتری را در استان شاهد هستیم.