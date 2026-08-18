رئیس جمهور کره جنوبی خواستار تقویت قابلیت‌های دفاعی مستقل شد و گفت، رزمایش‌های سالانه دفاع مدنی که همزمان با رزمایش‌های نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی برگزار می‌شود، دفاعی بوده و به دنبال تهدید کره شمالی نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، لی جائه میونگ گفت سئول باید بدون هیچ وقفه‌ای، انتقال برنامه‌ریزی‌شده کنترل عملیاتی زمان جنگ از آمریکا به کره جنوبی را پیش ببرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پنتاگون دستور داد تا رزمایش‌های نظامی مشترک با کره جنوبی را «به طور قابل توجهی کاهش دهد» و گفت که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به تلاش‌های او برای مذاکره پاسخ داده است.

لی در جلسه کابینه با توصیف اتحاد آمریکا و کره جنوبی و دفاع مستقل به عنوان تقویت متقابل، گفت: یک اتحاد قوی، پایه‌های امنیت را قوی‌تر می‌کند و تقویت قابلیت‌های کره جنوبی، ارزش و ضرورت ما را به عنوان یک متحد افزایش می‌دهد.

وی همچنین خواستار پیشرفت سریع‌تر در برنامه زیردریایی‌های هسته‌ای کره جنوبی و تربیت افسرانی شد که قادر به انجام عملیات یکپارچه برای درگیری‌های آینده باشند.

لی در جلسه شورای امنیت ملی در روز سه‌شنبه گفت که رزمایش‌های دفاع مدنی که در کنار رزمایش‌های نظامی بزرگ آمریکا و کره جنوبی برگزار می‌شود، ماهیت دفاعی دارند و با هدف حفاظت از جان و امنیت مردم کره جنوبی انجام می‌شوند.

وی ادامه داد که کره جنوبی قصد ندارد از این رزمایش‌ها برای حمله به کره شمالی یا افزایش تنش در شبه جزیره کره استفاده کند و افزود که هدف آنها حفاظت از زندگی روزمره شهروندان است، نه هدف قرار دادن یک طرف خاص به عنوان دشمن.

ترامپ روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که ارتش آمریکا رزمایش‌های مشترک را «به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد»، چرا که «برای لغو آنها خیلی دیر شده است». وی همچنین اعلام کرد که «رابطه بسیار خوبی با کیم جونگ اون» دارد و کره شمالی «تهدیدکننده نیست و محترمانه رفتار می‌کند.»

آخرین دیدار ترامپ و کیم جونگ اون در سال ۲۰۱۹ در پانمونجوم انجام شد. ترامپ روز شنبه نیز تصویری از دیدار خود با رهبر کره شمالی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و نوشت: من و کیم جونگ اون خیلی خوب با هم کنار می‌آییم!

کره شمالی تاکنون درباره پیام ترامپ اظهارنظری نکرده و تنها گزارش داده است که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، برای گرامیداشت روز آزادی در یک نمایش سیرک شرکت کرده است. وزارت خارجه کره شمالی روز جمعه رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی را «تمرینی برای یک جنگ تهاجمی» علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره توصیف کرده بود.