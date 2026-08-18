

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس نامه‌ای که کنفدراسیون فوتبال آسیا ساعتی پیش به باشگاه استقلال ارسال کرده، مهلت این باشگاه برای معرفی ورزشگاه واجد استاندارد‌های AFC به پایان رسیده و از این پس آبی‌پوشان نقشی در انتخاب محل میزبانی دیدار‌های آسیایی خود نخواهند داشت.

این در حالی است که باشگاه استقلال در نظر داشت ورزشگاه بصره را به‌عنوان میزبان رقابت‌های خود در لیگ نخبگان آسیا معرفی کند و انتخاب گزینه ازبکستان را نیز در صورت منتفی شدن عراق، در دستور کار قرار داده بود.

با این حال نه فدراسیون عراق و نه ازبکستان تأیید نهایی لازم برای میزبانی استقلال را در مهلت مقرر ندادند تا کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال ایمیلی اعلام کند که خودش درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند و آبی‌پوشان نقشی در این موضوع نخواهند داشت.

قرعه‌کشی لیگ نخبگان صبح امروز برگزار خواهد شد و ای اف سی محل برگزاری دیدار‌های خانگی استقلال را اعلام خواهد کرد. بدین ترتیب باشگاه استقلال دیگر هیچ حقی برای تعیین مکان چهار بازی خانگی خود ندارد و کنفدراسیون فوتبال آسیا هر کشوری را می‌تواند برای برگزاری مکان بازی آبی‌ها اعلام کند حتی اگر آن کشور، برای تیمی باشد که استقلالی‌ها با آن رو‌به‌رو خواهند شد!

باشگاه تراکتور، کشور عمان و گل‌گهر، تاجیکستان را به عنوان کشور ثالث برای میزبانی مسابقات آسیایی خود معرفی کرده‌اند.