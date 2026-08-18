نشریه «وال استریت ژورنال» به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت که واشنگتن نگران است توافق بین ایران و عمان باعث تثبیت کنترل تهران بر تنگه هرمز شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مقام‌های آمریکایی بامداد سه‌شنبه ادعا کردند که مذاکرات بین عمان و ایران برای افزایش کشتیرانی در تنگه هرمز در حال پیشرفت است.

این منابع که نامشان فاش نشد، به نشریه «وال استریت ژورنال» گفتند: «مذاکرات عمان و ایران می‌تواند فشار بر بازار جهانی انرژی را کاهش دهد».

آنها در ادامه توضیح دادند: «نگرانی‌هایی وجود دارد که توافق بین ایران و عمان می‌تواند کنترل تهران بر تنگه هرمز را تثبیت کند».

در این گزارش همچنین آمده است: «دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، توافقی [بین ایران و عمان] را ترجیح می‌دهد که تنگه هرمز را به طور کامل بازگشایی کند، نه توافقی که کنترل بیشتری بر عبور و مرور تجاری برای تهران باقی بگذارد».

وال‌استریت ژورنال ادامه داد: «با این حال، مقامات آمریکایی همچنان در مورد نقش عمان اختلاف نظر دارند. برخی از مقامات ارشد دولت به طور خصوصی مسقط را به طرفداری از تهران متهم می‌کنند».

بر این اساس، برخی دیگر استدلال می‌کنند که رابطه طولانی مدت عمان با ایران، این کشور را به یک میانجی ارزشمند تبدیل می‌کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با فاکس نیوز در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات ایران و عمان درباره کنترل تنگه هرمز تهدید کرد که اگر عمان مانع واشنگتن شود، کشورش آن را به شدت بمباران خواهد کرد.