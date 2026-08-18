به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خانم شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به منظور شرکت در دوازدهمین اجلاس وزیران محیط زیست کشورهای عضو بریکس به دهلی‌نو سفر کرده است.

دوازدهمین اجلاس وزیران محیط زیست بریکس روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد در دهلی‌نو و به میزبانی هند برگزار می‌شود. این نشست در چارچوب ریاست هند بر بریکس در سال ۲۰۲۶ و با شعار «ساختن برای تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری» برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، ترویج سبک زندگی پایدار، حفاظت از جنگل‌ها و تاب‌آوری در برابر بلایا، اقتصاد چرخشی و سازگاری با تغییر اقلیم چهار محور اصلی گفت‌و‌گو‌های زیست‌محیطی این اجلاس است.

در این اجلاس، وزیران، مقام‌های ارشد و سیاست‌گذاران کشور‌های عضو بریکس درباره تقویت همکاری‌های زیست‌محیطی، تبادل تجربیات و دستیابی به مواضع مشترک برای تحقق توسعه پایدار و افزایش تاب‌آوری کشور‌ها گفت‌و‌گو خواهند کرد.