به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی دولت عراق گفت: در حالیکه بغداد حاکمیت خود را بر موضوع کنترل تسلیحات، حفظ و هرگونه دیکته خارجی رد می‌کند، ائتلاف بین‌المللی در حال تسریع اقدامات برای پایان ماموریت خود تا پایان سپتامبر(۸ مهر) است.

حیدر العبودی تاکید کرد که کنترل تسلیحات از سوی دولت، یک موضوع کاملا" حاکمیتی عراق است و تابع هیچ دیکته خارجی نیست. سخنگوی دولت عراق همچنین اظهارداشت که عربستان سعودی بار دیگر از نخست وزیر عراق برای سفر به ریاض بصورت رسمی دعوت کرده است. «علی الزیدی» ‌نخست وزیر عراق پیشتر در اظهاراتی با اشاره به اینکه پایان ماموریت نیروهای ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا، فرصت‌های بیشتری را برای بغداد فراهم می‌کند تا تلاش‌های خود را بر بازسازی، توسعه و تقویت رشد اقتصادی متمرکز کند، گفته بود که ۳۰ سپتامبر(۸ مهر) آخرین مهلت خروج نیروهای ائتلاف از عراق است.