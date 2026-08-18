چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراق در نشستی با حضور نخست‌وزیر، حمله به دفتر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان را محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراق در نشست خود با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، آخرین تحولات داخلی و خارجی را بررسی کرد.

چارچوب هماهنگی همچنین حمله به دفتر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، چارچوب هماهنگی عراق ارزیابی سریعی از ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت الزیدی انجام داد.

در این نشست همچنین موضوع انحصار سلاح در دست دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر تلاش برای تحقق این هدف از طریق گفت‌و‌گو و تفاهم، همزمان با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی تأکید شد.

محکومیت حمله به دفتر بارزانی ساعاتی پس از آن صورت می‌گیرد که سرویس مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق شامگاه دوشنبه اعلام کرد که ۲ پهپاد انتحاری دفتر نخست وزیر این اقلیم را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، حمله پهپادی مذکور همچنین مقر اداره امنیت اقلیم کردستان عراق را نیز هدف گرفت.