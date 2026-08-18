رئیس جمهور ترکیه بامداد سه‌شنبه در تماس تلفنی با همتای آمریکایی، ضمن تاکید بر اهمیت ادامه مذاکرات با ایران، آمادگی آنکارا را برای مشارکت در این روند اعلام کرد.

گفت وگوی تلفنی اردوغان و ترامپ درباره ایران و غزه

گفت وگوی تلفنی اردوغان و ترامپ درباره ایران و غزه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دفتر ریاست جمهوری ترکیه بامداد سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به‌صورت تلفنی با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و جهانی رایزنی کرد.

در این بیانیه آمده است: «اردوغان در گفت‌و‌گو با ترامپ، ضمن تاکید بر اهمیت ادامه مذاکرات با ایران، آمادگی آنکارا برای مشارکت در این روند را اعلام کرد».

بر این اساس، اردوغان از ترامپ خواست تا حداکثر استفاده را از دیپلماسی با ایران ببرد و گفت که ترکیه به حمایت از تلاش‌ها برای صلح ادامه خواهد داد.

رئیس جمهور ترکیه همچنین نگرانی خود را درمورد اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان با نزدیک‌شدن روند صلح غزه به مرحله دوم ابراز کرد.

این بیانیه می‌افزاید که اردوغان حمایت ترکیه از یک توافق پایدار و بازسازی غزه را مجدداً تأیید کرد.