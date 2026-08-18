رسانه‌های عراقی از شنیده شدن صدای انفجار در اربیل و رهگیری یک فروند پهپاد در آسمان این شهر خبر دادند.

حمله پهپادی به اربیل عراق

حمله پهپادی به اربیل عراق

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه العهد عراق از شنیده شدن صدای انفجار در شهر اربیل خبر داد.

بر اساس این گزارش، خبرنگار العهد اعلام کرده است که یک حمله پهپادی در آسمان اربیل رهگیری شده است.

همزمان، گزارش‌هایی درباره پرواز هواپیما‌های جنگی آمریکایی در آسمان اربیل منتشر شده است.

جزئیات بیشتری درباره منشأ انفجار، هدف احتمالی حمله و خسارات یا تلفات احتمالی این حادثه تاکنون منتشر نشده است.

همزمان رسانه‌های عراق گزارش دادند که انفجار مهیبی در یک انبار سوخت نفت در منطقه تنگرو در استان سلیمانیه روی داده است.