به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری شفق نیوز گزارش داد؛ انفجار بزرگی منطقه تانجرو در سلیمانیه را لرزاند و پس از آن آتش‌سوزی مهیبی روی داد و شعله‌های آن به آسمان بلند شد و منطقه را روشن کرد.

گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که این انفجار در محلی حاوی انبار‌ها و چندین وسیله نقلیه حامل سوخت روی داده است.

بر اساس این گزارش، گمان می‌رود که یک تانکر سوخت در این محل منفجر شده باشد، اما علت این حادثه هنوز مشخص نیست.

یک منبع آگاه با اشاره به اینکه هنوز آمار رسمی در مورد تعداد مجروحان یا کشته‌شدگان وجود ندارد، گفت که تعدادی از افراد داخل انبار‌ها دچار سوختگی شده‌اند.

او افزود که یک آتش نشان هنگام شرکت در عملیات اطفاء حریق زخمی شد و آتش همچنان در بخش‌هایی از محل در حال سوختن است.

اداره دفاع مدنی اقلیم کردستان عراق تعداد زیادی از تیم‌های آتش‌نشانی و اورژانس را به محل حادثه اعزام کرده است، زیرا نگرانی‌هایی مبنی بر گسترش آتش‌سوزی به دلیل وجود چندین وسیله نقلیه و تانکر سوخت در محل وجود دارد.

تصاویر گرفته شده از منطقه، شعله‌های غلیظ آتش را نشان می‌دهد که به آسمان بلند می‌شوند، در حالی که صدای انفجار از مناطق دور از محل حادثه شنیده شد.