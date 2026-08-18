خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد: عربستان سعودی از پالایشگاه‌های نفتی چین، هند و تایوان خواسته است محموله‌های نفتی ماه سپتامبر خود را از بندر ینبع در دریای سرخ بارگیری کنند؛ اما این پالایشگاه‌ها به دلیل خطرات محاصره دریایی یمن این درخواست را رد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، برخی پالایشگاه‌ها خواستار دریافت محموله‌ها از بندر سیدی کریر مصر در دریای مدیترانه شده‌اند، اما آرامکو فقط به خریداران خاصی اجازه این کار را داده است.

تجار اعلام کردند که برخی پالایشگاه‌ها ممکن است به دلیل هزینه‌های اضافی ناشی از تغییر مسیر حمل و نقل، کلا از دریافت محموله‌های خود صرف نظر کنند.

این اطلاعات نشان می‌دهد که حجم محموله‌های اضافی که از طریق خط لوله سومید به بندر مصر منتقل می‌شوند، فقط بخش کوچکی از صادرات از دست رفته ینبع را پوشش می‌دهد (برآوردها حاکی از کمتر از ۷۵۰ هزار بشکه در روز از مجموع بیش از ۲.۶۲ میلیون بشکه در روز از دست رفته است).

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که آرامکو با بحران واقعی در تعامل با خریداران آسیایی روبرو شده است. خبرگزاری رویترز اخیراً فاش کرد که این شرکت شروع به توزیع سهمیه‌های خریداران به صورت گزینشی و موردی کرده و برخی از خریداران به دلیل این سازوکار، سهمیه خود را دریافت نکرده‌اند.

همه این عوامل باعث شده تا مشتریان آسیایی به طور فزاینده‌ای به دنبال جایگزین باشند، زیرا جریان‌های صادراتی ینبع دیگر مانند قبل از ۲۰ ژوئیه قابل اعتماد نیستند؛ دقیقا همان چیزی که در گزارش‌های متعدد در ابتدای تحریم‌های یمن نسبت به آن هشدار داده شده بود.

اگر این روند ادامه یابد، ممکن است کاهش بیشتر صادرات نفت عربستان به آسیا و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی روی دهد. همچنین، پالایشگاه‌های آسیایی ممکن است به دنبال تأمین‌کنندگان جایگزین مانند روسیه یا کشورهای آفریقایی باشند تا وابستگی خود به نفت عربستان را کاهش دهند.