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مسئول امنیتی گروه مقاومت کتائب حزبالله عراق بامداد سهشنبه در بیانیهای ۴ شرط برای هرگونه تعامل با دولت الزیدی تعیین کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «ابومجاهد العساف» مسئول امنیتی گروه مقاومت کتائب حزبالله عراق بامداد سهشنبه در بیانیهای ۴ شرط برای هرگونه تعامل با دولت بغداد تعیین کرد.
العساف در این بیانیه گفت: «ما از بزرگان و رهبران خردمند خود انتظار داریم که برای اصلاح عدم تعادل امنیتی ناشی از نخستوزیر منتخب تلاش کنند تا هیچ کس بهانهای نداشته باشد و ثبات را تضمین کنند، عزت را حفظ نمایند و از کشیدهشدن به هر چیزی که دشمنان ما را خوشحال میکند، اجتناب شود».
او شرایط تعیینشده توسط مقاومت اسلامی عراق برای هرگونه تعامل با دولت را اینگونه توضیح داد: «خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق و تضمین عدم بازگشت آنها. رهایی تصمیمگیریهای سیاسی و اقتصادی از سلطه آمریکا. خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق. انحلال نیروهای پیشمرگه منطقه کردستان».
این مقام کتائب حزبالله با انتقاد از «علی الزیدی» نخست وزیر عراق، گفت که او با گوش دادن به درخواستهای «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا که از شیعیان نفرت دارند، اوضاع این کشور را بدتر کرده است.
العساف همچنین الزیدی را تهدید کرد که در صورت ادامه اقدامات خصمانه علیه کتائب حزب الله، اقدامات تلافیجویانه انجام خواهد شد.
ترجمه کامل بیانیه مسئول امنیتی کتائب حزبالله عراق به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اولاً: شروط مقاومت اسلامی برای نزدیک شدن به هر دولتی با هدف ساماندهی همکاری در خصوص «سلاح کرامت» (سلاح مقاومت) در موارد زیر خلاصه میشود:
۱. خروج کامل و واقعی نیروهای دشمن آمریکایی از زمین و آسمان عراق، اطمینان از عدم بازگشت آنها و همچنین آزاد کردن تصمیمات سیاسی و اقتصادی از سلطه آمریکا.
۲. اخراج نیروهای اشغالگر ترکیه از شمال عراق.
۳. انحلال نیروهای پیشمرگه، چرا که آنها مسلحترین و خطرناکترین میلیشیا (شبهنظامیان) علیه یکپارچگی عراق به شمار میروند؛ علاوه بر ارتباطات مشکوک آنها با دشمن صهیونیستی-آمریکایی.
ثانیاً: صبر ما در برابر خودنماییها و ادعاهای پوچ بیش از صد روزهٔ نخستوزیر، «علی الزیدی»، به درازا کشید؛ به این امید که معادلات حاکم بر واقعیتهای داخلی، منطقهای و بینالمللی را درک کند و به نصایح سیاستمداران کهنهکار گوش فرادهد.
اما ما هیچ نشانهای از درک و فهم شرایط پیچیدهای که عراق و منطقه از آن میگذرد در او ندیدیم، بلکه بر مصیبتها افزود با اصرارش بر گوش سپردن به کسانی که با شیعیان امیرالمؤمنین (ع) دشمنی میورزند و همچنین رئیس هیئت تحریر الشام «تام باراک».
ثالثاً: صبر ما در برابر اقدامات تحریکآمیز و غیرمسئولانهٔ «علی الزیدی» رو به پایان است؛ اقداماتی از قبیل یورش به منازل و ایجاد رعب و وحشت برای خانوادههای شهدا، جانبازان، مجاهدین و بزرگان، آن هم با اشراف مستقیم دشمن آمریکایی.
همانطور که ضربالمثل عامیانه میگوید: «پسر خواهر هفت خنجر بر سینه داییاش زده است» و خنجرهایش بر سینیههای ما که پر از زخمهای دشمنان عراق است فرود آمده است.
ما کار خود را بر اساس اصل «چشم در برابر چشم و شروعکننده ستمکارتر است» آغاز کردهایم.
در عین حال تأکید میکنیم که ایجاد ارعاب برای خانوادههای ایثارگران و مدافعان میهن، پیامدهای سنگینی خواهد داشت که با گذر زمان فراموش نمیشود.
به «الزیدی» یادآوری میکنیم: در حالی که تو مشغول تجارتی، در امنیت و رفاه به سر میبری و خزانهات را از میلیاردها پر میکنی، خونهای ما برای حفظ عزت کشور، دولت و مقدسات جاری میشد.
پس خودت را گم نکن؛ چرا که تو در برابر مردانی هستی که در راه خدا از ملامت هیچ ملامتگری نمیهراسند.
رابعاً: ما منتظر اقدامات برادران بزرگتر و بزرگان هستیم تا برای اصلاح کجیها و انحرافات امنیتی که نخستوزیر مکلف ایجاد کرده اقدام کنند، تا بهانهای برای کسی باقی نماند و ثبات، حفظ کرامت و عدم کشیده شدن به آنچه دشمنان را شاد میکند، تضمین شود.