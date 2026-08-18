دونالد ترامپ ساعتی پیش ادعا کرد قیمت نفت در حال کاهش است، اما هم اکنون حدود ۳ دلار گران شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، هم‌اکنون نفت در مرز ۹۲ دلار به ازای هر بشکه در حال معامله است.

از ابتدای هفته روند افزایشی قیمت نفت آغاز شده، اما بامداد دیشب با تمام شدن زمان تفاهم‌نامه، بازار‌های نفتی با افزایش قیمت آغاز به کار کردند. از ساعاتی پیش یک نفتکش اماراتی در مسیر ایرانی و در نزدیکی قشم متوقف شده است.

با این حال، ترامپ می‌گوید که تنگه ما اداره می‌کنیم و باز است و قیمت نفت هم در حال کاهش است، اما نفت برنت بیش از ۹۱ دلار دلار و نفت خام آمریکا ۸۴.۵۵ دلار فروخته می‌شود.

پیش از این حدود ۳ هفته پیش قیمت نفت به مرز ۹۰ دلار رسیده بود.