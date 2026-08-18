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وزیر انرژی آمریکا می گوید؛ با پالایشگاههای آمریکایی درباره راههای افزایش تولید سوخت گفت وگو خواهد کرد؛ تا شاید قیمت بنزین کاهش یابد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «کریس رایت» به خبرنگاران گفت: «پالایشگاههای آمریکا با ظرفیتی بیسابقه فعالیت میکنند، اما ما پالایشگاههایی در خاورمیانه داریم که فعالیتشان کاهش یافته است. بنابراین، با شماری از پالایشگران آمریکایی صحبت خواهم کرد تا ببینیم دولت چه کاری میتواند انجام دهد تا به آنها برای افزایش بیشتر میزان فرآوری و تولید کمک کند.»
او که در محل یک دکل نفتی شرکت اکسونموبیل در میدلند، تگزاس سخن میگفت، افزود: افزایش تولید پالایشگاهها در آمریکا و دیگر نقاط، کلید کاهش قیمت بنزین است.
بر اساس گزارش ها، پالایشگاههای آمریکایی هماکنون نیز با ظرفیت بالایی فعالیت میکنند، زیرا قیمتهای بالای سوخت، حاشیه سود آنها را افزایش داده است.
قیمت بالای بنزین، پیش از انتخابات میاندورهای ماه نوامبر که در آن جمهوریخواهان همحزبی ترامپ تلاش خواهند کرد کنترل هر دو مجلس کنگره را حفظ کنند، به یک خطر سیاسی برای دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، تبدیل شده است.
بر اساس اعلام انجمن خودرو آمریکا، میانگین قیمت بنزین معمولی در آمریکا بیش از ۴.۰۶ دلار به ازای هر گالن است که نسبت به یک سال قبل بیش از یک دلار افزایش یافته است.
رایت همچنین ادعا کرد: ترامپ از آمریکاییها میخواهد «با او همراهی کنند و کمی صبر داشته باشند». د نمیکند.