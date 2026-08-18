مارک کلی، سناتور دموکرات آمریکایی با انتقاد از رویکرد ترامپ در استقرار طولانی‌مدت ناو‌های هواپیمابر برای جنگ علیه ایران، گفت که دونالد ترامپ بخشی از زندگی خود را روی «توالت‌های طلایی» گذرانده و سختی سربازان آمریکایی را درک نمی‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مارک کلی، سناتور دموکرات آمریکایی از ایالت آریزونا در مصاحبه‌ای با رسانه خبری «ام‌اس ناو» عنوان کرد: اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده درباره استقرار ناو‌ها کاملا بی‌مورد است. منظورم این است که او بخش خوبی از زندگی بزرگسالی خود را روی توالت‌های طلایی گذرانده و نمی‌داند سختی چیست و سربازان ما را درک نمی‌کند.

سناتور کلی که به‌عنوان نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ در نظر گرفته می‌شود، در ادامه تاکید کرد: در واقع آنچه ترامپ گفت توهین‌آمیز است و او فداکاری را نمی‌شناسد.

دموکرات‌ها پس از گزارش‌هایی مبنی بر روحیه پایین ملوانان در طول ماموریت تمدید شده، خواستار تحقیق در مورد شرایط ناو آبراهام لینکلن شده‌اند. با این حال پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا این گزارش‌ها را «کاملا تحریف شده» خواند و دونالد ترامپ نیز در پاسخ به سوالی در مورد مدت زمان استقرار، مدعی شد که «این مدت استقرار به هیچ وجه کافی نیست».

ناو آبراهام لینکلن حدود ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی دارد که ماموریت آن از ۲۱ نوامبر آغاز شده و در حمایت از جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران تمدید شده است. خانواده‌های ملوانان می‌گویند که در طول این ماموریت طولانی، چندین ملوان اقدام به پریدن از کشتی به دریا کرده‌اند یا از این کار بازداشته شده‌اند.

مارک کلی همچنین گفت که با مادربزرگ یک ملوان صحبت کرده که به او گفته نوه‌اش وقتی به نیروی دریایی پیوسته «لاغر» بوده و به نظر می‌رسد در طول این ماموریت ۱۰ الی ۱۵ کیلوگرم دیگر وزن کم کرده است.

او افزود: وضعی که آنها در حال حاضر در آن قرار دارند، ناامیدکننده است. این یک ماموریت طولانی است، آنها مدت زیادی است که به بندر نرفته‌اند.

این سناتور دموکرات آمریکایی به دلیل آنچه که «عدم مسئولیت‌پذیری» در مورد شرایط ناو آبراهام لینکلن خواند، انتقاد کرد و گفت:، اما بدترین چیز در مورد این موضوع، از مرتبه بالا از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر جنگ و دریاسالار برد کوپر، بی توجهی به هرگونه پاسخگویی و تلاش برای رفع این مشکل است. آنها به معنای واقعی کلمه ملوانانی را دارند که به دلیل چالش برانگیز بودن این موضوع، از آن کشتی به دریا می‌پرند!

سناتور ایالت آریزونا در پایان ضمن انتقاد از جنگ آمریکا علیه ایران تاکید کرد: آنچه ما از دولت ترامپ می‌خواهیم این است که مثلا هدف چیست؟! رئیس‌جمهور ما را بدون هدف راهبردی، بدون برنامه، بدون جدول زمانی و بدون راه خروج به جنگ علیه ایران کشاند و اکنون او به دلیل بی‌کفایتی‌اش گیر افتاده و به همین دلیل ۵۰۰۰ ملوان در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در شرایط چالش‌برانگیزی زندگی می‌کنند.