به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، چاک شومر، سناتور دموکرات ارشد آمریکایی من آنکه تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا را «سوءتفاهم» خواند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سوءتفاهم‌نامه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با ایران، یک شکست مطلق و یک شکست کامل بوده که هیچ پیشرفتی در جهت اهداف اعلام‌شده ترامپ نداشته است.

او با اشاره به پیامدهای این جنگ برای اقتصاد آمریکا گفت: با افزایش سرسام‌آور قیمت بنزین به بالای ۴ دلار در هر گالن، آمریکایی‌ها در تنگنا قرار گرفته‌اند.

چاک شومر افزود: این یکی از «بزرگترین رسوایی‌های سیاست خارجی در تاریخ آمریکا» است که از سوی رئیس‌جمهور ترامپ هدایت می‌شود که نمی‌داند چه می‌کند،

او گفت: دونالد ترامپ، سربازان ما و ملت ما را ناامید کرده است. ما باید فوراً با دیپلماسی جدی به این جنگ پایان دهیم تا بتوانیم بازسازی خساراتی را که او وارد کرده است، آغاز کنیم.