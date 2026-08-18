پخش زنده
امروز: -
رهبر دموکراتهای سنا با اشاره به پیامدهای اقتصادی که جنگ علیه ایران برای آمریکا داشته، گفت که این بزرگترین رسوایی سیاست خارجی در تاریخ آمریکا است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، چاک شومر، سناتور دموکرات ارشد آمریکایی من آنکه تفاهمنامه میان ایران و آمریکا را «سوءتفاهم» خواند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سوءتفاهمنامه دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا با ایران، یک شکست مطلق و یک شکست کامل بوده که هیچ پیشرفتی در جهت اهداف اعلامشده ترامپ نداشته است.
او با اشاره به پیامدهای این جنگ برای اقتصاد آمریکا گفت: با افزایش سرسامآور قیمت بنزین به بالای ۴ دلار در هر گالن، آمریکاییها در تنگنا قرار گرفتهاند.
چاک شومر افزود: این یکی از «بزرگترین رسواییهای سیاست خارجی در تاریخ آمریکا» است که از سوی رئیسجمهور ترامپ هدایت میشود که نمیداند چه میکند،
او گفت: دونالد ترامپ، سربازان ما و ملت ما را ناامید کرده است. ما باید فوراً با دیپلماسی جدی به این جنگ پایان دهیم تا بتوانیم بازسازی خساراتی را که او وارد کرده است، آغاز کنیم.