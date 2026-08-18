شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی به خرابی‌های سریالی ناو‌ها و شناور‌های جنگی آمریکا پرداخت و نوشت: بروز نقص‌های متوالی در شناورهای نیروی دریایی آمریکا، این نیرو را به سوی فلج شدن پیش برده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نوشته پایگاه اطلاع رسانی شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی، بروز نقص در سامانه های الکتریکی ناوشکن آمریکایی «یو‌اس‌اس بنفولد» سبب ازکارافتادگی و زمینگیر شدن آن شد و به دستگاه‌های تهویه مطبوع، سرویس‌های بهداشتی، آشپزخانه و منابع آب آشامیدنی آسیب رساند.

صد‌ها نفر از پرسنل این ناوشکن مجبور شدند گرمای شدید و شرایط طاقت‌فرساییِ را به مدت چهار روز تحمل کنند، در حالی که سایر شناور‌ها برای آنان غذا و کمک‌های لازم را تامین می‌کردند.

این رویداد در حالی روی داد که نقص فنی مشابهی در ناوشکنی دیگری هم به وقوع پیوسته است، امری که نگرانی‌هایی را درباره غیرقابل تحمل شدن بار ماموریت‌های محوله به نیروی دریایی آمریکا پررنگ‌تر کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: ماه گذشته، جریان برق ناوشکن موشک‌انداز «یو‌اس‌اس بنفولد» در عملیاتی کلاسیک در اقیانوس‌های هند و آرام و در پی خرابی ژنراتور الکتریکی قطع شد، این قطعی به مدت چهار روز به طول انجامید و شرایط فلاکت باری را برای خدمه آن به وجود آورد.

این نقص فنی سبب شد کشتی قدرت حرکتی خود را از دست بدهد و سامانه‌های حیاتی آن از جمله سرویس‌های بهداشتی، سیستم تهویه، آشپزخانه و تامین آب آشامیدنی دچار اختلال شدید شوند.

پس از چهار روز، این ناوشکن برای انجام تعمیرات به خلیج سوبیک در فیلیپین یدک کشیده شد.

ناوشکن موشک‌انداز «یو‌اس‌اس بنفولد» از کلاس «آرلی برک» وزنی حدود ۱۰ هزار تن دارد. خدمه ناوشکن مجبور شدند چهار روز را در پهنه دریا، در گرمایی خفه‌کننده و بدون سامانه تهویه، سرویس بهداشتی، آشپزخانه و ذخیره آب سپری کنند.

کاپیتان متیو کومر، سخنگوی ناوگان هفتم ایالات متحده، اعلام کرد که این رویداد یک «نقص فنی مربوط به ژنراتورها» بوده است. پیامد‌های این حادثه سنگین بود: ناوشکن توان مانور مستقل خود را از دست داد و هم‌زمان مجموعه‌ای از خدمات پایه برای پرسنل ـ شامل طبخ غذا، سرویس‌های بهداشتی، تهویه مطبوع و آب آشامیدنی مختل شد.

به گزارش وب‌سایت USNI News، این حادثه در دریای جنوبی چین روی داده است. نیروی دریایی آمریکا موقعیت دقیق شناور را در زمان وقوع حادثه افشا نکرده، اما دمای هوا در این منطقه در ساعات روزِ اواخر ژوئیه بین ۹۰ تا ۹۸ درجه فارنهایت متغیر بوده است.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از گزارش خود تاکید کرد: اهمیت این رویداد زمانی بیشتر می‌شود که این تنها حادثه از این دست در مدت اخیر در نیروی دریایی آمریکا نبوده است. در ماه مه نیز ناوشکن «یو‌اس‌اس هیگینز» برای چند ساعت توان الکتریکی و پیشرانه خود را در منطقه اقیانوس هند و آرام از دست داد.

در آن زمان نیز نیروی دریایی آن حادثه را «نقص فنی» توصیف کرد که سامانه الکتریکی شناور را تحت تاثیر قرار داده بود.

هر دو شناور به کلاس «آرلی برک» تعلق دارند که ستون فقرات ناوگان سطحی آمریکا به شمار می‌رود. بیش از ۷۰ فروند ناوشکن از این کلاس در حال خدمت هستند. طول هر ناوشکن حدود ۱۵۰ متر و وزن آن نزدیک به ۱۰,۰۰۰ تن است و بسته به چیدمان، بین ۳۲۹ تا ۳۵۹ نفر نیرو دارد.

این عیب فنی در شرایطی روی می‌دهد که بحث‌ها در ایالات متحده درباره فشار کاری وارد شده بر نیروی دریایی در پی جنگ با ایران و تعهدات نظامی واشنگتن در سراسر جهان بالا گرفته است.

در پایان این گزارش آمده است: ناوشکن «یو‌اس‌اس بنفولد» معمولاً در قالب گروه ضربت ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس جورج واشنگتن» فعالیت می‌کند. این گروه در حال حرکت به سمت خاورمیانه است تا جایگزین ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس آبراهم لینکلن» شود که برای مدتی طولانی در منطقه مستقر بوده است.

همچنین گزارش‌هایی از بروز دشواری‌هایی (شرایط فلاکت بار) پرسنل ناو «آبراهم لینکلن» پس از گذشت بیش از ۲۰۰ روز بدون پهلوگیری در هیچ بندری طی عملیات علیه ایران منتشر شده است.