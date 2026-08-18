به‌ علت عقده‌ای که رئیس جمهور آمریکا بابت نپیوستن کره جنوبی به جنگ با ایران به دل گرفته، ترامپ به وزیر دفاع خود دستور داده است که رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما، دوشنبه ۲۶ مرداد در روز ۱۷۱ جنگ تحمیلی سوم به شرح زیر است:

سلسله داستان‌های شکست آمریکا از ایران تمامی ندارد و هر روز فصل تازه‌ای از آن با سوژه شدن ترامپ در رسانه‌ها خودنمایی می‌کند. جدیدترین مورد آن هم دستور ترامپ به وزیر دفاع خود برای کاهش رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی است. آن هم به‌ علت عقده‌ای که رئیس جمهور آمریکا بابت نپیوستن کره جنوبی به جنگ با ایران به دل گرفته است و حالا این‌جوری می‌خواد از متحد آسیایی خود انتقام بگیرد؛ چون ترامپ ناکامی در جنگ با ایران را حاصل همراهی نکردن متحدان خود از جمله کره جنوبی می‌داند.

موضوعی که نشریه آتلانتیک به آن واکنش نشان داده و نوشته است: ترامپ از سوی ایران تحقیر شده است، اما هزینه آن را از کره جنوبی می‌گیرد. البته این روزها انتقام‌گیری‌های ترامپ، فقط محدود به متحدان او نیست و حتی دامن رسانه محبوب او - فاکس نیوز - را هم گرفته است. رئیس جمهور آمریکا که به لات کوچه خلوت فضای مجازی معروف است، در شبکه اجتماعی تروث سوشال، شدید به «شانون بریم» مجری فاکس نیوز تاخته و نوشته است: تماشای این شبکه مثل تماشای بدترین نسخه اخبار جعلی سی ان ان است.

قصه وضع وخیم سربازان آمریکایی در ناو آبراهام لینکلن هم به سریالی چند فصلی بدل شده است و هر روز صدای گروهی از مخالفان ترامپ در می‌آید. در جدیدترین انتقاد، ۱۵ سناتور دموکرات در نامه‌ای به «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا، پاسخگویی درباره وضع نامناسب بهداشت و تغدیه در این ناو و خودکشی سربازان آمریکایی را خواستار شدند.

اوضاع بحرانی در این ناو، کار را به جایی رسانده است که «روبن گالگو» سناتور دموکرات، آن را نشانه نبود رهبری واقعی در آمریکا دانسته است. از اذعان «جوزف جرد» معاون فرماندهی شمالی آمریکا به ناتوانی ارتش این کشور برای مقابله با پهپادهای ایرانی تا تعبیر «برایان تاواندا مارونزه» پژوهشگر آمریکایی از جنگ با ایران به دفن شدن آمریکا و بی‌اعتبار شدن آن در غرب آسیا، همه از شکست حقارت‌بار این کشور از ایران حکایت دارد. شکستی که پیامدهای اقتصادی آن، شهروندان آمریکایی را هم از دست ترامپ، عاصی کرده است.

همزمان با انتشار نتایج تازه‌ترین نظرسنجی موسسه «فوکال دیتا» که از نارضایتی ۵۳ درصد آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ حکایت دارد. «دنی هایفونگ» خبرنگار آمریکایی و تحلیلگر حوزه جغرافیای سیاسی گفته است: واشنگتن ۱.۵ تریلیون دلار برای جنگ هزینه کرده است، اما هیچ پولی برای فقرا ندارد!

در واشنگتن، همه چیز وارونه است؛ پایین، بالا محسوب می‌شود و بالا، پایین! ترامپ می‌گوید تورم کاهش یافته است، در حالی که چنین چیزی صحت ندارد. ترامپی که به گزارش سی ان ان، کوه آرزوهای او در جنگ با ایران، موش زاییده و از براندازی نظام ایران به کاهش قیمت بنزین در آمریکا رسیده است، تغییر هدفی که نشان می‌دهد ترامپ هیچ دستاوردی در این جنگ نداشته است.

این همه ماجرا نیست؛ بر خلاف آشفتگی، چنددستگی و ناامیدی در اردوگاه شکست‌خورده آمریکا، در این سو، یعنی ایران عزیز، ادامه حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها گواهی بر اتحاد، همدلی و ایستادگی ایرانیان بر مدار وطن و پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران است.

جایی که «الکساندر دوگین» متفکر مشهور روس، درباره آن گفته است: امروز، جهان شاهد وحدت بی‌نظیر ملت ایران است. حالا مردم در شب ۱۷۰ حضور حماسی خود در میدان‌ها و خیابان‌ها، جشن سالگرد ورود آزادگان سرافراز به وطن را برپا کرده‌اند و به یاد آخرین تصویری که از آقای شهید ایران در ذهن دارند، با مشت‌های گره‌کرده فریاد می‌زنند: حرف ما یک کلام، انتقام، انتقام.

نویسنده: دکتر ولدبیگی