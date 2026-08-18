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رئیس جمهور آمریکا با تکرار توهمات درباره ایران و نشان دادن اوج استیصال خود بار دیگر مدعی شد: ایران میخواهد به توافق برسد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دروغ پردازی و گزافه گویی و توهمات دونالد ترامپ رئیس جمهور تروریست دولت آمریکا درباره ایران و تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.
او که ساعاتی پیش، عمان را به بمباران تهدید کرده بود، در تناقضی آشکار مدعی شد که با سلطنت عمان به شیوهای خوب تعامل داریم.
رئیس جمهور متوهم آمریکا در ادامه سخنان تکراری و خسته کننده خود برای افکارعمومی خشمگین آمریکا مدعی شد که ایران هرگز نمیتواند سلاح اتمی داشته باشد و نخواهد داشت.
این ادعای پوچ و تکراری در حالی است که ایران به عنوان عضو ان پی تی هرگز فعالیتهای هستهای نظامی نداشته و همواره بر صلح آمیز بودن برنامه هستهای خود تاکید کرده و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم هیچ مدرکی که نشان دهد این برنامه از مسیر مسالمت آمیز خارج شده، ارائه نکرده است.
ترامپ که به شدت به دلیل آغاز جنگ تروریستی شکست خورده علیه ایران تحت فشار قرار دارد، ادعا کرد: ایران میخواهد به توافق برسد. البته ایران در آستانه توافقی که من ضروری میدانم، نیست.
ترامپ، درباره رئیس کره شمالی گفت: ما اوقاتی را با هم گذراندیم. من او را درک میکنم. او نیز من را درک میکند.
رئیس تروریست آمریکا افزود: او از کسی خوشش نمیآمد، اما من با او خیلی خوب کنار میآیم.
ترامپ در ادامه نشست خبری با بی احترامی به خبرنگار سیانان گفت: ساکت شو. تو آدم محترمی نیستی. با کی کار میکنی؟
خبرنگار پاسخ داد: سیانان.
ترامپ ۸۰ ساله متوهم گفت: تو خبر جعلی مینویسی. تو خبرنگار قلابی هستی.