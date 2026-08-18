بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس میزان نارضایتی از ترامپ به بالاترین حد در دوران ریاست جمهوری او رسیده است و بیشتر آمریکایی‌ها نگران طولانی شدن جنگ علیه ایران هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، فقط ۳۳ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی چهار روزه عملکرد ترامپ در کاخ سفید را تأیید می‌کنند، در حالی که ۶۷ درصد از دونالد ترامپ راضی نیستند.

میزان محبوبیت ترامپ در نظرسنجی رویترز در اوایل ماه جاری میلادی ۳۵ درصد بود و اکنون با پایین‌ترین سطح محبوبیت دوره قبلی ریاست جمهوری او که در دسامبر ۲۰۱۷ به دست آمده بود، برابری می‌کند.

ترامپ سال گذشته در حالی به کاخ سفید بازگشت که کمتر از نیمی از مردم آمریکا ریاست جمهوری او را تایید می‌کردند، اما امسال پس از دستور حمله (تجاوزکارانه) به ایران در کنار اسرائیل، محبوبیت وی به شدت کاهش یافت.

جنگ علیه ایران یک پنجم تجارت جهانی نفت را فلج کرد و باعث افزایش قیمت بنزین شد که بر خانوار‌های آمریکایی و متحدان جمهوری‌خواه ترامپ که هم اکنون از اکثریت کنگره در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر دفاع می‌کنند، فشار وارد می‌کند.

ترامپ که با وعده کنترل تورم و جلوگیری از جنگ‌های طولانی‌مدت در انتخابات شرکت کرده بود، در ابتدا ادعا کرد که جنگ با ایران چند هفته طول خواهد کشید و (با تکرار ادعا‌های بی اساس خود) اعلام کرد که جنگ تنها راه جلوگیری از دست یابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

اما ایران مقاومت خود را ثابت کرده و تجارت نفت از طریق تنگه هرمز را تا حد زیادی کنترل کرده است.

نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان داد که حدود ۸۰ درصد از آمریکایی‌ها که شامل ۸۷ درصد از دموکرات‌ها و ۷۱ درصد از جمهوریخواهان می‌شود معتقدند که حمله نظامی آمریکا به ایران «برای مدت طولانی ادامه خواهد یافت». فقط ۱۶ درصد اعلام کردند که این درگیری احتمالاً ظرف چند هفته پایان خواهد یافت.

نظرسنجی رویترز/ایپسوس که به صورت مجازی انجام شد، نظر ۱۱۶۶ بزرگسال آمریکایی را در سراسر این کشور جمع‌آوری کرد و حاشیه خطای آن سه درصد است.

پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حالیکه بر اساس نظرسنجی‌ها دارای کمترین محبوبیت در دومین دوره ریاست جمهوری خود در میان روسای جمهوری این کشور قرار دارد، با عصبانیت، نظرسنجی‌های انجام گرفته از سوی رسانه‌های خبری را جعلی خواند و ادعا کرد: نظرسنجی‌های واقعی درباره میزان حمایت از او در بهترین وضع قرار دارند.

مجموعه‌ای از نظرسنجی‌های جدید در روز‌های اخیر نشان می‌دهد که ترامپ در پایین‌ترین سطح محبوبیت در دوره دوم ریاست‌جمهوری اش قرار دارد و فقط حدود یک‌سوم آمریکایی‌ها از او حمایت می‌کنند؛ چرا که بن‌بست در جنگ علیه ایران و قیمت بالای بنزین، هزینه‌های سیاسی برای او به همراه داشته است.

جدیدترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که ترامپ نامحبوب‌ترین رئیس جمهوری در دوره دوم روسای جمهوری آمریکا در تاریخ همه نظرسنجی‌هایی است که سابقه آن به دهه ۱۹۴۰ میلادی باز می‌گردد.