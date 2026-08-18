دفتر نخست وزیری اسرائیل مدعی شد که این رژیم با شورای به اصطلاح صلح در غزه برای تشکیل ۲ کارگروه که یکی از آنها بر خلع سلاح حماس تمرکز خواهد داشت، به توافق رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دفتر «بنیامین نتانیاهو» در بیانیه مدعی شده است که «نخست وزیر و شورای صلح [در غزه بحث‌های عمیق و سازنده‌ای داشتند و توافقی برای تشکیل دو کارگروه حاصل شد.

در این بیانیه ادعا شده است که کارگروه اول، بر خلع سلاح و غیرنظامی کردن نوار غزه تمرکز خواهد کرد و هم اسرائیل و هم شورای صلح بر عزم خود برای اطمینان از انجام سریع و تکمیل این روند قبل از شروع هرگونه کار بازسازی در غزه تاکید کردند.

در این بیانیه آمده است که کارگروه دوم بر بهداشت، آب بهداشتی و سایر مسائل بهداشت عمومی که ساکنان غزه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بر ساکنان اسرائیل (سرزمین‌های اشغالی فلسطین) نیز تاثیر می‌گذارد، تمرکز خواهد کرد.

روزنامه «یدیعوت آحارانوت» به نقل از یک مقام رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که نتانیاهو در جریان دیدار با نمایندگان شورای [به اصطلاح]صلح در غزه از جمله «نیکولای ملادینوف» نماینده عالی این شورا، «تونی بلر» عضو سابق شورا و نخست وزیر سابق انگلیس و همچنین «جرد کوشنر» نماینده آمریکا، خواستار آن شد که اولین گام در بازسازی نوار غزه، تحویل سلاح‌های حماس به نیروی حافظ صلح بین‌المللی در غزه برای از بین بردن این سلاح‌ها باشد.

به گفته وی این مرحله تحت نظارت آمریکا انجام خواهد شد.

این دیدار یک روز پس از دیدار دیگری بین جرد کوشنر، نیکولای ملادینوف و تونی بلر با هیاتی از حماس به رهبری «خلیل الحیه» رئیس دفتر سیاسی این جنبش برگزار شد.

این دیدار روز گذشته (یکشنبه) به عنوان بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک جدید برای پیشبرد توافق آتش‌بس متوقف شده در قاهره انجام شد.

وب‌سایت خبری اکسیوس به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که شورای به اصطلاح صلح در غزه به رهبری آمریکا از رژیم اسرائیل خواسته است که در صورت شروع خلع سلاح حماس، خروج مناسب نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی از نوار غزه را اجرا کند.

این وب‌سایت خبری همچنین به نقل از یک منبع آگاه نوشت که شورای [به اصطلاح]صلح در غزه از حماس خواسته است که تحویل سلاح‌ها و برچیدن زیرساخت‌های نظامی خود را آغاز کند و اجازه استقرار نیرو‌های بین‌المللی برای استقرار ثبات در غزه را بدهد و در تلاش‌های بازسازی و نوسازی همکاری کند.

پس از دیدار کوشنر، ملادینوف و بلر با هیئتی از حماس، این جنبش در بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان مذاکرات، از میانجیگران و شورای صلح خواسته است تا به مسئولیت‌های خود عمل و رژیم اسرائیل را به اجرای تمام تعهدات خود در مرحله اول وادار کنند.

این جنبش همچنین خواستار پایان دادن به همه نقض‌ها و تخلفات، توقف کشتار‌ها و تجاوز‌ها و موافقت با پذیرش نقشه راه برای مرحله دوم طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و آغاز تعیین جدول زمانی برای اجرای آن شد.

بر اساس گزارش شبکه روسیه الیوم، در اواخر ماه جولای گذشته، حماس با نقشه راه آمریکا با هدف راه‌اندازی مرحله دوم طرح صلح در غزه موافقت کرد، در حالیکه نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نقشه راه جدید تصویب شده شورای [به اصطلاح]صلح در غزه را که شامل ۱۵ بند از جمله خروج نیرو‌های رژیم اسرائیل از نوار غزه، ورود کمک‌ها و شروع بازسازی غزه است رد کرد.

در ۹ آگوست (۱۸ مرداد ۱۴۰۵)، بنیامین نتانیاهو در آغاز جلسه هفتگی کابینه رژیم اسرائیل اظهار داشت که اسرائیل طرح ۱۵ ماده‌ای شورای صلح برای نوار غزه را رد می‌کند و نیرو‌های خود را از سرزمین فلسطین خارج نخواهد کرد، مگر اینکه حماس به طور موثر خلع سلاح شود.

رژیم صهیونیستی و حماس در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) با میانجیگری مصر، قطر، آمریکا و ترکیه به توافق آتش‌بس در غزه دست یافتند. این توافق شامل سه مرحله بود که مرحله اول شامل توقف درگیری ها، آزادی اسیران و عقب‌نشینی جزئی رژیم اسرائیل بود، در حالیکه ۲ مرحله بعدی پایان کامل درگیری و بازسازی را تصریح می‌کرد، اما دو طرف تاکنون از اجرای مرحله دوم سرباز رده‌اند.