دفتر نخست‌وزیری آلمان اعلام کرد: در پی یک حمله سایبری، ارتباط چندین وزارتخانه با شبکه فناوری اطلاعات دولت قطع شده است و بازرسان در حال تلاش برای جلوگیری از گسترش این حمله و تعیین شدت آن هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این دفتر در بیانیه خود اعلام کرد: تحقیقات، نقض امنیتی در شبکه دولتی برلین را نشان داده است. همه آژانس‌های مربوطه به صورت شبانه‌روزی برای ایمن‌سازی شبکه دولتی تلاش می‌کنند.

مقامات به عنوان یک اقدام احتیاطی، چندین وزارتخانه از جمله وزارتخانه‌های مسئول اقدامات اقلیمی و ساختمان و مسکن را از شبکه جدا کردند. مقامات آلمانی هنوز اطلاعاتی درخصوص اختلال احتمالی در عملکرد این وزارتخانه‌ها و همچنین فرد یا گروه مسئول این حمله سایبری منتشر نکرده‌اند.

دفتر دادستانی عمومی برلین، دفتر پلیس جنایی ایالتی و دفتر فدرال امنیت اطلاعات (BSI) در حال بررسی این حمله هستند.

در این بیانیه آمده است: امنیت شبکه دولتی در اولویت اصلی قرار دارد. به دلایل تحقیقاتی، در حال حاضر نمی‌توان اطلاعات خاص بیشتری در مورد دامنه یا سابقه این حادثه ارائه داد.

شبکه‌ای که مورد حمله قرار گرفته است به نام «بلا» (BeLa) شناخته می‌شود و یک شبکه فیبر نوری پرسرعت امن است که تقریباً ۶۰۰ نهاد دولتی و عمومی را در سراسر آلمان به هم متصل می‌کند. این سامانه از سوی شرکت آی تی دی زد برلین اداره می‌شود.

این حمله سایبری در میان هشدار‌های مکرر در مورد افزایش تهدیدات سایبری و ترکیبی که مؤسسات دولتی، مشاغل و زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار می‌دهد، روی داده است.

الکساندر دوبریندت وزیر کشور آلمان پیش از این هشدار داده بود که «اگرچه آلمان در جنگ نیست، اما ما هدف روزانه جنگ ترکیبی هستیم» و چنین تهدید‌هایی را «جنگ‌های مخفی قرن بیست و یکم» نامید.