به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، استاندار یزد در خصوص اقدامات صورت‌گرفته در راستای عدالت آموزشی گفت: در دولت چهاردهم با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای جبران خلاء زیرساخت‌های آموزشی در همه استانها، به ۱۲۹ مدرسه رسیدیم که تعدادی نیمه‌ساخته و تعدادی دیگر در حد زمین واگذاری بود. برخی از این مدارس دولتی‌ساز بود و نیمه‌تمام رها شده بود. البته ۱۰ مدرسه دیگر هم به این مدارس اضافه شد و به ۱۳۹ مدرسه رسیدیم.

بابایی ادامه داد: ساخت ۶۰ مدرسه را تا پایان سال گذشته به اتمام رساندیم. در حال حاضر و در آستانه مهرماه ساخت ۲۰ مدرسه دیگر هم به اتمام رسیده که در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا مورد استفاده دانش‌آموزان عزیز قرار بگیرد. برنامه‌ریزی کردیم که ان‌شاءالله مابقی مدارس هم تا پایان سال یا نهایتا اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین با اشاره به طرح‌های جهادی نوسازی مدارس گفت: طرح «شهید عجمیان» هم به نوسازی و رسیدگی به تجهیزات مدارس می‌پردازد و در استان یزد گام‌های خوبی برداشته است. بیش از ۳۰ مورد داشتیم که افراد با اشتیاق خودشان اعلام آمادگی کردند که نسبت به نوسازی، بازسازی، تعمیر و تامین تجهیزات مدارس اقدام کنند. این گام ادامه دارد و امیدواریم شاهد آن باشیم که در سال‌های آتی به این بعد از ابعاد زیرساختی هم توجه خاصی صورت بگیرد.