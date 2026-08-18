استاندار کرمانشاه، در ادامه پیگیری مسائل اقتصادی و حمایت از بخش تولید استان در پایتخت، در دیدارهای جداگانه با مدیرعامل بانک ملی ایران و مدیرعامل بانک صادرات ایران، روند تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی استان را پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، روز دوشنبه در ادامه پیگیری مسائل اقتصادی و حمایت از بخش تولید استان در پایتخت، در دیدارهای جداگانه با محسن سیفی کفشگری، مدیرعامل بانک ملی ایران و افشین خانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، روند پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور و تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی استان را پیگیری کرد.

در این دیدارها که معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیرکل حوزه استاندار نیز حضور داشتند، بر ضرورت همراهی شبکه بانکی با واحدهای تولیدی، تسریع در پرداخت تسهیلات و استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای حفظ و توسعه اشتغال پایدار در استان تأکید شد. در دیدار استاندار کرمانشاه با مدیرعامل بانک ملی ایران، تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان با هدف حفظ اشتغال موجود و فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده بود. دکتر منوچهر حبیبی در این دیدار بر ضرورت همراهی و تعامل بانک ملی با کارخانه بزرگ کاشی و سرامیک چیاسرام در زمینه بازپرداخت تسهیلات تأکید کرد. این مجموعه به عنوان یکی از طرح‌های مهم صنعتی استان، ۷۵۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد می کند و با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت حمایت از واحدهای بزرگ تولیدی و اشتغال‌آفرین، خواستار استفاده از ظرفیت‌های بانک ملی برای کمک به رفع مسائل مالی این مجموعه و فراهم کردن شرایط مناسب برای تکمیل و آغاز فعالیت آن شد.

وی همچنین افزایش اختیارات شعب بانک ملی در استان کرمانشاه را به عنوان یکی از مطالبات مهم مطرح کرد و خواستار فراهم شدن امکان تصمیم‌گیری و پرداخت تسهیلات در سطح استان، به‌ویژه در حوزه تولید، اشتغال و طرح‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور شد. در این نشست، موضوع پرداخت تسهیلات به شرکت کشت و صنعت ژینورا نیز مورد پیگیری قرار گرفت و بر تسریع در تعیین تکلیف و پرداخت منابع مورد نیاز این مجموعه تأکید شد. همچنین روند رسیدگی به پرونده‌های تسهیلاتی شرکت‌های مفتول‌سازان اورامان، آریان سرنگ و الکترو درخشش باختر مورد بررسی قرار گرفت و استاندار کرمانشاه خواستار تسریع در فرآیند بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات مورد نیاز این واحدهای تولیدی شد.

افزایش مدت سرمایه در گردش طرح‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی استان از دیگر موضوعات مطرح‌شده در دیدار با مدیرعامل بانک ملی ایران بود؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش توان مالی بنگاه‌های اقتصادی و استمرار فعالیت و اشتغال در واحدهای تولیدی کمک کند.

دکتر حبیبی همچنین در دیدار جداگانه با افشین خانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، پیگیری تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری و تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان را مورد تأکید قرار داد.

استاندار کرمانشاه در این دیدار با اشاره به ضرورت حمایت نظام بانکی از تولید و اشتغال، بر پرداخت و تسریع در تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی با هدف حفظ اشتغال پایدار و توسعه ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی استان تأکید کرد.

در این نشست، به‌طور ویژه طرح توسعه تولید انواع فرآورده‌های پروتئینی شرکت آرکادژ پژواک مورد بررسی قرار گرفت و استاندار کرمانشاه خواستار تسهیل و تسریع در روند تصویب و پرداخت تسهیلات مورد نیاز این طرح شد. این دیدارها در چارچوب پیگیری مستمر مطالبات اقتصادی استان، تسریع در اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری و تقویت حمایت شبکه بانکی از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌آفرین کرمانشاه انجام شد.