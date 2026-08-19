مردم استان همدان، بیش از پنج ماه است با حضور در قرار‌های شبانه، بر حمایت از آرمان‌های انقلاب و ایستادگی در برابر دشمن تأکید می‌کنند.

در صد و هفتاد و یکمین شب مقاومت ملی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم در میادین و خیابان‌ها با دردست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و شعار نوشته‌هایی با مضامین انقلابی، بر وحدت و همبستگی ملی تأکید می‌کنند.

حضور مردم در خیابان‌ها، تکرار حماسه ایستادگی است؛ همان ایستادگی که در مقابل ابهت پوشالی دشمن آمریکایی، سدی نفوذناپذیر ساخت و ثابت کرد که اراده ملت، فراتر از هرگونه تهدید و نمایش قدرتِ دروغین است.