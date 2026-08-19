سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم با ابراز نگرانی از اقدامات غیرقانونی و مخرب شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد ـ سرده‌خانه کلوئیم ـ نسبت به تهدید حیات پرندگان و تخریب زیستگاه آنان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مصطفی محمدی، گفت: بر اساس گزارش‌های میدانی، برخی شکارچیان غیرمجاز با هدف زنده‌گیری و شکار پرندگان، به‌ویژه کبک، اقدام به احداث کومه‌های شکار در محدوده منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد کرده‌اند.

محمدی افزود: این افراد پس از استفاده از کومه‌های غیرمجاز، اقدام به تخریب و آتش‌زدن این سازه‌ها کرده‌اند؛ اقدامی که علاوه بر آسیب به پوشش گیاهی و تخریب چهره طبیعی منطقه، می‌تواند زیستگاه و پناهگاه پرندگان تشنه را به محلی ناامن و مرگبار تبدیل کند.

وی با بیان اینکه ساخت کومه‌های شکار و آتش‌زدن آن‌ها صرفاً یک تخلف ساده نیست، ادامه داد: چنین اقداماتی تهدیدی جدی برای حیات‌وحش و تنوع زیستی منطقه به شمار می‌رود و پناهگاه‌هایی را که باید مأمنی امن برای پرندگان در شرایط سخت و کم‌آبی باشند، به دامگاهی برای کشتار آنان تبدیل می‌کند.

محمدی با تأکید بر پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی و انتظامی، گفت: با هرگونه اقدام علیه حیات‌وحش و زیستگاه‌های طبیعی، برابر مقررات برخورد خواهد شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم، در پایان از شهروندان، جوامع محلی و فعالان محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، شکار غیرمجاز یا احداث سازه‌های غیرمجاز در مناطق حفاظت‌شده، مراتب را از طریق سامانه ملی ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.