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رئیس اداره حفاظت و بهرهبرداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به نصب و راهاندازی دو دستگاه دوربین پایش و ضبط تصاویر اراضی ملی در زنجان و طارم گفت: این اقدام با هدف کاهش زمان شناسایی حریق و تخلفات در عرصههای منابع طبیعی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی آرمیون با اشاره به اجرای این طرح در روزهای نوزدهم و بیستم مردادماه امسال گفت: در راستای اجرای عملیات پایش و مانیتورینگ عرصههای ملی، دو دستگاه دوربین در نقاط راهبردی استان نصب و راهاندازی شده است.
وی افزود: یکی از این دوربینها در ایستگاه رادار گیلوان در شهرستان زنجان و دستگاه دیگر در ایستگاه مخابراتی طارمتپه شهرستان طارم مستقر شده است تا امکان رصد و پایش سریعتر عرصههای طبیعی و شناسایی بهموقع حوادث و تخلفات فراهم شود.
رئیس اداره حفاظت و بهرهبرداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه این دوربینها در مناطق بحرانی و پرمخاطره نصب شدهاند، گفت: با استفاده از این تجهیزات، در صورت وقوع حریق یا بروز هرگونه مخاطره، میتوان در کوتاهترین زمان محل دقیق حادثه را شناسایی و نیروهای عملیاتی را به منطقه اعزام کرد.
آرمیون ادامه داد: پیش از این، در زمان وقوع حوادث، بخشی از زمان نیروها صرف پیدا کردن موقعیت دقیق محل حادثه میشد، اما با راهاندازی این سامانههای پایش، شناسایی نقطه وقوع حادثه با سرعت و دقت بیشتری انجام میشود و فرآیند واکنش و عملیات نیز کاهش زمان خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت محور زنجان ـ طارم به عنوان یکی از مناطق بحرانی استان در حوزه حریق و مخاطرات منابع طبیعی، خاطرنشان کرد: این منطقه از جمله نقاطی است که بیشترین حریقها و مخاطرات را تجربه میکند و به همین دلیل، نصب تجهیزات پایش در چنین نقاطی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس اداره حفاظت و بهرهبرداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان ابراز امیدواری کرد با توسعه استفاده از تجهیزات نوین پایش و کنترل، زمان شناسایی و رسیدگی به حریقها، مخاطرات و تخلفات در عرصههای ملی بیش از پیش کاهش یابد و حفاظت از منابع طبیعی استان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.