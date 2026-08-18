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همزمان با برگزاری مراسم شبهای مقاومت و پاسداری تئاتر موزیکال مدرسه شجره طیبه میناب در میدان فاطمیه این شهر اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر اجرایی این گروه تئاترگفت: این اثر به همت گروه فرهنگی هنری کلاکت و با حضور ۵۰ بازیگر نوجوان و بزرگسال در قالب تئاتر موزیکال و همراه با نماهنگ به روی صحنه رفت.
علیرضا ناظمی افزود: دانشآموزان شرکتکننده برای آمادهسازی و اجرای این اثر، ۴۵ شب تمرین کردند و جلوههایی از ایثار، مقاومت و فداکاری را در قالب تئاتر به اجرا گذاشتند.
یکی از نقاط قوت این اثر، پیامی است که به نسل نوجوان منتقل میکند؛ اینکه استعداد و توانمندی، وقتی با تمرین و پشتکار همراه شود، میتواند از یک ایده ساده، یک اتفاق بزرگ بسازد و به نوجوانان نشان دهد که برای اثرگذاری، فقط کافی است فرصت دیدهشدن و میدان تلاش را پیدا کنند.