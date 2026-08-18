گرمازدگی، کم‌آبی بدن، آسیب‌های پوستی و مشکلات چشمی، از جمله عوارضی است که در روزهای گرم سلامت افراد را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه اوج تابش اشعه های فرا بنفش خورشید ساعت ۱۰ تا ۱۶ است گفت: این اشعه های مضر باعث ایجاد حدود ۸۰ درصد سرطان پوست می شود و افراد تا ۲۰ سالگی چون پوست نازکی دارند، با استفاده از ضد آفتاب مناسب می توانند تا ۸۰ درصد از ابتلا به سرطان پوست در بزرگسالی جلوگیری کنند.

دکتر ذبیح الله شاهمرادی افزود: پیری پوست از جمله چین‌ و‌ چروک یا لک‌های پوستی و سوختگی ناشی از اشعه های مضرنور خورشید ، مسئول ۸۰ درصد تغییرات پوستی است.

متخصص پوست، مو و زیبایی با بیان اینکه استفاده هر روزه از ضد آفتاب، نه‌تنها باعث پیشگیری از سرطان پوست، بلکه روند پیری پوست در جوانی را به‌ خوبی کند می‌کند ادامه داد: با استفاده از ضد آفتاب با spf تا ۵۰ (هر عدد نشان دهنده مدت زمان اثر استفاده مثلا ۵۰ تا ۵ ساعت)، نوع رنگی آن و به اندازه یک بند انگشت در هر مرتبه در کنار گذاشتن کلاه نقاب دار و پوشیدن لباس های آستین بلند و یقه دار، می توان پوست را تا حدود زیادی از اثر مضر نور خورشید دور نگه داشت.

متخصص چشم پزشکی و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم گفت:اشعه ماوراءبنفش (UV) خورشید می‌تواند به شبکیه چشم آسیب برساند که این آسیب ممکن است باعث کاهش ، تاری دید یا حتی نابینایی دائمی شود.

دکتر حسن رزمجو افزود: قرار گرفتن مکرر در معرض اشعه UV بدون محافظت، خطر ابتلا به آب‌مروارید، ایجاد ناخنک چشم، التهاب قرنیه (فتوکراتیت)، خشکی چشم و حتی بیماری‌های شبکیه را افزایش می‌دهد.

وی، استفاده از عینک آفتابی استاندارد با فیلتر UV 100٪ (کل چشم را بپوشاند و باریک نباشد) ، به‌کارگیری کلاه لبه‌دار برای کاهش تابش مستقیم نور، پرهیز از نگاه مستقیم به خورشید، استفاده از عینک‌های محافظ هنگام شنا یا حضور طولانی در ساحلو مرطوب نگه داشتن چشم‌ها با اشک مصنوعی در صورت احساس خشکی را از راهکارهای محافظت از چشم‌ها در تابستان اعلام کرد.

عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دکترای تخصصی طب اورژانس هم گفت: قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض گرما، می‌تواند باعث آشفتگی، تعریق زیاد، برافروختگی و قرمزی پوست و صورت ، سردرد ، سرگیجه، افزایش ضربان و تپش قلب،ٱفت فشارخون، بی قراری، تنفس سریع (نفس نفس زدن) و کمبود دفع ادرار به علت کمبود آب بدن و در ادامه گیجی،غش،ضعف، تشنج ،کما و حتی مرگ شود.

دکتر فرهاد حیدری افزود: به محض مشاهده فرد گرمازده شدید اقداماتی مانند تماس با مرکز فوریت های پزشکی، انتقال بیمار به مکان خنک، کاهش دمای بدن مصدوم مثل ریختن آب سرد روی بدن و در آوردن لباس های اضافه تأثیر گذار است.

وی با بیان اینکه گرمازدگی یک حالت اورژانسی است و باید به سرعت درمان شود تأکید کرد: گرمازدگی می تواند منجر منجر به آسیب‌ های جبران ناپذیر به مغز، قلب، کلیه‌ ها و عضلات و حتی مرگ شود.

دکتر حیدری افزود: افراد سالمند، باردار، چاق و کودکان بیشتر در معرض گرمازدگی هستند.

عضوهئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و متخصص تغذیه و رژیم درمانی نیز گفت: برای پیشگیری از گرمازدگی، از میوه ها و سبزی های حاوی آب فراوان ، در فصل گرما بویژه روزهای گرم تر استفاده شود.

دکتر سید مرتضی صفوی افزود: ۹۰ درصد کاهو آب است و میوه هایی همچون هندوانه،گرمک و طالبی هم آب فراوان دارند و علاوه بر پیشگیری از گرمازدگی و جبران کمبود آب بدن ،سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد .

وی اضافه کرد: خوردن غذاهای آب دار و نوشیدن جرعه جرعه آب و خاکشیر و تخم شربتی (به شرط داشتن شکر کم) در طول روز در فصل گرما توصیه می شود تا جبران کم آبی بدن شود.