به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️صادق محمدی رئیس شبکه بهداشت درمان دامغان در جلسه کار گروه فرهنگی اجتماعی و سلامت شهرستان گفت: با توجه به اینکه بیماری هاری درمان ندارد اما با واکسیناسیون قابل پیشگیری است مردم باید اقدامات پیشگیرانه در نگهداری حیوانات را انجام دهند و یا از نگهداری آنها بپرهیزند.

وی به زمینه مساعد با توجه به گرما برای افزایش سالک هشدار داد و گفت: رعایت بهداشت فردی و محیط می‌تواند در کاهش بیماری سالک بویژه در روستا‌ها بسیار موثر باشد