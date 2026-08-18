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از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳۰۰ مورد حیوان گزیدگی در شهرستان دامغان رخ داده که ۳۰۴ مورد آن گزیدگی سگ بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️صادق محمدی رئیس شبکه بهداشت درمان دامغان در جلسه کار گروه فرهنگی اجتماعی و سلامت شهرستان گفت: با توجه به اینکه بیماری هاری درمان ندارد اما با واکسیناسیون قابل پیشگیری است مردم باید اقدامات پیشگیرانه در نگهداری حیوانات را انجام دهند و یا از نگهداری آنها بپرهیزند.
وی به زمینه مساعد با توجه به گرما برای افزایش سالک هشدار داد و گفت: رعایت بهداشت فردی و محیط میتواند در کاهش بیماری سالک بویژه در روستاها بسیار موثر باشد