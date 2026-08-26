پخش زنده
امروز: -
تاکنون ۸۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در زنجان تأمین شده که ارزش این اراضی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: تاکنون ۸۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در استان تأمین شده که ارزش این اراضی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
سعید شاهینفر با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان، افزود: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار واحد به مرحله انتخاب رسیده و به متقاضیان تحویل شده یا در آستانه تحویل قرار دارد و سایر پروژهها نیز با سرعت مناسبی در دست اجراست.
وی با بیان اینکه زنجان از استانهای پیشرو کشور در اجرای نهضت ملی مسکن است، گفت: پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن در استان زنجان از میانگین کشوری بالاتر است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان میزان آورده نقدی متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: میزان تسهیلات بانکی پرداختی به این پروژهها نیز ۹ هزار میلیارد تومان است.
شاهینفر با اشاره به هزینههای اجرای زیرساخت و آمادهسازی سایتهای نهضت ملی مسکن نیز افزود : هزینه اجرای زیر ساخت سایتها تاکنون یک هزار میلیارد تومان و هزینه آمادهسازی سایتها نیز چهار هزار میلیارد تومان برآورد شده و هزینه اجرای بخشهای روبنایی سایتها نیز تا به حال ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، مجموع مبالغ هزینهشده، آورده نقدی متقاضیان و تسهیلات بانکی را ۲۶.۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان سرمایه گذاری نشاندهنده حجم قابل توجه اقدامات انجام شده برای اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در استان است.