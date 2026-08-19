برخورد یک دستگاه سمند با تریلی در محور آرادان ـ سرخه، ۲ کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این حادثه ساعت حوالی ساعت ۱۵ امروز در کیلومتر ۵۹ محور آرادان به سرخه رخ داد.

در این حادثه ۵ نفر دچار حادثه شدند که ۲ نفر در صحنه جان باختند و ۲ نفر مصدوم شدند. یکی از مصدومان برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد و مصدوم دیگر با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان خودداری کرد.

راننده تریلی در این حادثه آسیبی ندید. عوامل هلال احمر نیز با حضور در محل، عملیات تثبیت و ایمن‌سازی صحنه حادثه را انجام دادند.