امامان جمعه گلستان بر ادامه راه مقاومت و مقابله با دشمن تا پیروزی نهایی تاکید کردند.

تاکید امامان جمعه گلستان بر ادامه راه مقاومت و مقابله با دشمن تا پیروزی نهایی

تاکید امامان جمعه گلستان بر ادامه راه مقاومت و مقابله با دشمن تا پیروزی نهایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حجت‌الاسلام ترابی امام جمعه گنبدکاووس ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع الاول گفت : این ملت ۱۶۸ روز حماسه آفرید و ما قدردان استقامت آنها هستیم او گفت تا وقتی پیروزی مان ماننددفاع مقدس اعلام نشود باید در کف خیابان ها باشیم و ایستادگی کنیم.

آخوند جاور امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس ، حلول ماه ربیع‌الاول را به مسلمانان و نمازگزاران تبریک گفت و با اشاره به جایگاه این ماه در تاریخ اسلام، بر اهمیت شناخت و پیروی از سیره پیامبر اکرم(ص) تأکید کرد.

امام جمعه علی آباد کتول بر تداوم ایستادگی تا تحقق پیروزی نهایی تأکیدگرد.

حجت‌الاسلام دلبری ضمن قدردانی از حماسه‌آفرینی ملت ایران در روزهای اخیر گفت: تا زمانی که پیروزی قطعی حاصل شود، باید درخط مبارزه با استکبار جهانی باشیم.

حجت الاسلام شیخی امام جمعه شهرستان ترکمن حفظ وحدت وانسجام ملی،هوشياري دربرابر توطئه ها، برنامه موثربرای مقابله با نقشه دشمن در گسترش بی حجابی وبرهنگی،مقابله با گرانی وگرانفروشی وتداوم حضور گسترده مردم درمیدان راضرورت امروز کشور دانست.

حجت‌الاسلام قاسمی، امام جمعه کلاله با اشاره به جنگ اخیر گفت: دشمن وارد جنگی شد که نتیجه آن، نمایش قدرت ایران به جهان بود. آنها با محاسبات غلط به جمهوری اسلامی حمله کردند، اما این جنگ نشان داد ایران از توانمندی‌های بزرگی برخوردار است.

حاج محمد آخوند احمدی امام جمعه اهل سنت کلاله گفت: وظیفه همه مسلمانان این است در برابر فتنه ها و وسوسه های شیطان فریب نخورند.

حجت‌الاسلام رضانژاد امام جمعه گالیکش با بزرگداشت سالروز آزادی آزادگان ایران اسلامی گفت: امروزه امنیت ، آسایش ، اقتدار مان را مدیون خون شهیدان، دلاوری های رزمندگان ،جانبازان و آزادگان سرافراز میهن اسلامیان هستیم.

حجت‌الاسلام دماوندی امام جمعه مینودشت با اشاره به انتصابات اخیر در فرماندهی نیروهای مسلح گفت: این انتصابات در عرصه بین‌المللی پیام روشنی داشت و آن استقامت ایستادگی و عزم جمهوری اسلامی برای ادامه مسیر مقاومت و گرفتن انتقام خون شهدای والامقام است.

حجت‌الاسلام منصوری امام جمعه آزادشهر گفت: ملت ایران با تکیه بر رهبری، وحدت و انسجام ملی در برابر فشارهای دشمن ایستادگی کرده و مسیر مقاومت را ادامه می‌دهد.

آخوندخوجملی امام جمعه اهل سنت نگین شهر گفت: راهبرد دشمنان تفرقه افکنی بین اقوام ومذاهب است و به همین دلیل مهمترین مسئله امروز حفظ وحدت وهمدلی بین اقوام ومذاهب اسلامی است.

حجت‌الاسلام حسینی خطیب جمعه آق قلا گفت:اگر مردم شاهد تصمیمات صحیح، دیپلماسی امنیت‌ساز و مدیریت عادلانه اقتصادی باشند، پروژه محاصره خاموش دشمن در برابر اراده ملت شکست خواهد خورد.

حجت‌الاسلام میرکریمی، امام جمعه موقت شهر انبارالوم، با گرامیداشت روز مقاومت اسلامی و سالروز پیروزی حزب‌الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه، بر ضرورت گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای مقاومت تأکید کرد.

حجت الاسلام اشرفی امام جمعه شهر مزرعه کتول گفت: امروزه امنیت کشور را مدیون شهدا، رزمندگان هستیم وی افزود حضور مردم ولایت مدار در تمامی عرصه ها نشانه اعتقاد قلبی آنان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

حجت الاسلام بهرامی امام جمعه شهر خان ببین و منطقه فندرسک گفت: تداوم حضور و آرمان‌خواهی ملت ایران و حضور عمارگونه مردم، عاملی برای مقابله با ترس، یأس و تفرقه و زمینه‌ساز پیروزی است.



حجت الاسلام بابامحمدی امام جمعه نگین شهر گفت: آمریکا و رژیم صهیونسیتی این پیام را دریافت کردند که ملت ایران هم دنبال قصاص هستند وهم دنبال انتقام او افزود انتقام ملت ایران با بیرون راندن آمریکا از منطقه محقق خواهد شد.