پخش زنده
امروز: -
رئیس جمعیت هلالاحمر اندیمشک استان خوزستان از تداوم آمادهباش کامل گروه های عملیاتی این شهرستان، در پی وقوع زلزلهها و پس لرزههای اخیر در حوالی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، احمد فرزین اظهار داشت: در پی وقوع پس لرزه به بزرگی ۳.۱ ریشتر در ساعت ۱۴ و ۸ روز جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ که کانون آن شهر حسینیه بوده است و با توجه به تداوم پسلرزهها در منطقه، همه گروههای عملیاتی، امدادی و نجاتگران جمعیت هلالاحمر شهرستان در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی افزود: نیروهای عملیاتی هلالاحمر با رصد مستمر شرایط منطقه و آمادگی برای پاسخگویی سریع، در صورت دریافت هرگونه گزارش مبنی بر خسارت، آسیبدیدگی یا نیاز به خدمات امدادی، در کوتاهترین زمان ممکن به محل اعزام خواهند شد.
فرزین تصریح کرد: گروههای هلالاحمر ضمن حفظ آمادگی عملیاتی، وضعیت مناطق شهری و روستاهای اطراف شهرستان را پیگیری میکنند و شهروندان میتوانند در صورت نیاز به امدادرسانی، مراتب را از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ جمعیت هلالاحمر اطلاع دهند.
وی در پایان چند توصیه ایمنی را به شهروندان یادآور شد: در زمان وقوع زلزله، آرامش خود را حفظ کرده و از پنجرهها، شیشهها، کمدها و وسایل سنگین فاصله بگیرید و در صورت حضور در ساختمان، در نقاط امن مانند زیر میز محکم یا کنار دیوارهای داخلی پناه بگیرید و از استفاده از آسانسور خودداری کنید.
فرزین تاکید کرد: پس از پایان لرزش، با رعایت احتیاط از ساختمان خارج شوید و در فضای باز و دور از دیوارها، تیرهای برق و ساختمانهای آسیبپذیر قرار بگیرید و کیف امداد و نجات، آب آشامیدنی، چراغقوه، داروهای ضروری و مدارک مهم را در دسترس نگه دارید.
رئیس جمعیت هلالاحمر اندیمشک بیان داشت: در صورت مشاهده ترکهای جدی در ساختمان، آسیب به تأسیسات گاز یا برق و یا نیاز به کمک، از نزدیک شدن به محل خطر خودداری کرده و موضوع را به دستگاههای امدادی اطلاع دهید.