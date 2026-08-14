

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرهنگ علی امانی گفت:در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری و قمه‌کشی در یکی از محلات کوهدشت، دستگیری متهمان به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی کوهدشت افزود: با تلاش مأموران پلیس این شهرستان چهار نفر از عاملان اصلی این درگیری شناسایی و پس از هماهنگی قضایی ، متهمان به همراه چند قبضه سلاح سرد(چاقو و قمه)دستگیر و بر ای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.