دستگیری عاملان قمهکشی در کوهدشت لرستان
فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری چهار عامل درگیری و قمهکشی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ سرهنگ علی امانی گفت:در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری و قمهکشی در یکی از محلات کوهدشت، دستگیری متهمان به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی کوهدشت افزود: با تلاش مأموران پلیس این شهرستان چهار نفر از عاملان اصلی این درگیری شناسایی و پس از هماهنگی قضایی ، متهمان به همراه چند قبضه سلاح سرد(چاقو و قمه)دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با هشدار قاطعانه به هنجارشکنان و برهمزنندگان نظم عمومی تأکید کرد: امنیت و آرامش مردم، خط قرمز پلیس است و دستگاه قضایی و پلیس با افراد و مخلان نظم و آسایش عمومی برخورد قاطع خواهند کرد.