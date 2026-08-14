به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دکتر حبیبی گفت: این حادثه واژگونی یک خودرو در حد فاصل میان میمند و بهجان امروز صبح در محور میمند-بهجان به وقوع پیوست.

او ادامه داد: در پی این حادثه، ۹ نفر از مسافران خودرو مصدوم شدند که در عملیات امداد و نجات، تمامی آنها به مراکز درمانی منتقل شدند.

حبیبی گفت: شش مصدوم توسط واحد‌های امدادی به بیمارستان پیمانیه جهرم منتقل شدند و سه مصدوم دیگر توسط واحد امدادی به بیمارستان میمند انتقال یافتند.

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی جهرم در پایان بیان کرد: عملیات امداد در محل حادثه با سرعت انجام شد و وضعیت مصدومان تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.