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امام جمعه کرمانشاه گفت : ملت ایران با انسجام ملی و اتحاد مقدس و با حضور در میدان محاسبات دشمن را بر هم زدند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه،آیت الله غفوری در جمع نمازگزاران مسجد جامع کرمانشاه با تبریک فرا رسیدن ماه ربیع الاول و بهار نبوی به هموطنان دو ماه عزاداری شایسته مردم در هیئتها خدمت به زوار حسینی در موکبها و برپایی مجالس عزاداری در خانهها را شایسته تقدیر دانست امام جمعه کرمانشاه در ادامه به مناسبتهای پیش رو در مرداد اشاره کرد و با گرامیداشت روز مقاومت اسلامی به همه شهدای محور مقاومت ادای احترام کرد و گفت این روز یادآور شهدایی است که شجاعانه در مقابل استکبار ایستادگی کردند و نمونه آن هم استانی شجاعمان شهید حاج رمضان است که باید او را بهتر به جامعه و نسل جوان معرفی کنیم تا تا بدانند چه فرزندان شجاع و قهرمانی را به جبهه مقاومت تقدیم کردهاند وی در ادامه تصریح کرد جدایی بهرهای از ایران هم در همین روز اتفاق افتاده بحرینی که حالا تبدیل به یکی از پایگاههای آمریکا در منطقه شده در حالی که در جنگ تحمیلی ٨ ساله و جنگهای اخیر . جوانان شجاع ما اجازه ندادند حتی پای یک سرباز امریکایی به خاک کشور برسد. آیت الله غفوری در بخش دیگری از خطبهها به کودتای ۲۸ مرداد اشاره کرد و گفت پس از این کودتا بود که پای غارتگران استکباری به نام مستشاردر بخشهای مختلف به کشور ما باز شد . امام جمعه کرمانشاه در بخش پایانی خطبهها از حضور مردم کرمانشاه در تجمعات شبانه قدر دانی کرد و گفت بیش از ۵ ماه است که این مردم در خیابان حاضرند وانسجام ملی و اتحاد مقدس را در برابر تجاوزگران آمریکایی و اسرائیلی ، به نمایش گذاشته اند.