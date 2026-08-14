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سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوشتر در استان خوزستان از نجات جان ۳ شهروند از خطر غرقشدگی در رودخانه این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، سلطانیان گفت: امروز، جمعه ۲۳ مردادماه، در رودخانه شوشتر، در محدوده پشت اداره جهاد کشاورزی سه شهروند اهوازی با وجود افزایش سطح آب رودخانه، اقدام به شنا و عبور از عرض رودخانه کرده بودند و به دلیل شدت جریان و بالا بودن آب، در معرض خطر غرقشدگی قرار گرفتند.
وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، تیم غواصی و نجات آتشنشانی شوشتر به محل اعزام شد و با اقدام سریع و تخصصی، هر سه شهروند را از خطر غرقشدگی نجات داد.
سلطانیان با تأکید بر خطرات شنا در رودخانه، از شهروندان و گردشگران خواست با توجه به شرایط رودخانه و شدت جریان آب، از شنا کردن در نقاط غیرمجاز و پرخطر خودداری کنند و هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.