به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، سلطانیان گفت: امروز، جمعه ۲۳ مردادماه، در رودخانه شوشتر، در محدوده پشت اداره جهاد کشاورزی سه شهروند اهوازی با وجود افزایش سطح آب رودخانه، اقدام به شنا و عبور از عرض رودخانه کرده بودند و به دلیل شدت جریان و بالا بودن آب، در معرض خطر غرق‌شدگی قرار گرفتند.

وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، تیم غواصی و نجات آتش‌نشانی شوشتر به محل اعزام شد و با اقدام سریع و تخصصی، هر سه شهروند را از خطر غرق‌شدگی نجات داد.

سلطانیان با تأکید بر خطرات شنا در رودخانه، از شهروندان و گردشگران خواست با توجه به شرایط رودخانه و شدت جریان آب، از شنا کردن در نقاط غیرمجاز و پرخطر خودداری کنند و هشدار‌های ایمنی را جدی بگیرند.