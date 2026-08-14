گرامیداشت فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، در کنار تاکید بر جهاد تبیین و بی‌اعتمادی به دشمن، مهم‌ترین محور‌های خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان‌های یزد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، حجت‌الاسلام طباطبایی، امام جمعه زارچ، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد، این واقعه را از تجربه‌های تاریخی ملت ایران در زمینه دخالت بیگانگان دانست و تصریح کرد: کودتای ۲۸ مرداد نشان داد قدرت‌های استکباری به دنبال تأمین منافع خود و جلوگیری از استقلال واقعی ملت‌ها هستند.

وی افزود: ملت ایران باید با درس گرفتن از تاریخ، به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی خود تکیه کند و بداند وابستگی به قدرت‌های خارجی نمی‌تواند امنیت و عزت کشور را تضمین کند.

حجت‌الاسلام طباطبایی همچنین با اشاره به موضوع جدایی بحرین از ایران، این اتفاق را یکی از تلخ‌ترین وقایع تاریخی کشور دانست و گفت: حاکمان بی‌کفایت پهلوی برای حفظ قدرت و سلطنت خود از منافع و تمامیت سرزمینی کشور دفاع نکردند.

حجت‌الاسلام حسینی، امام جمعه بافق، با اشاره به تغییر شرایط کشور و جهان پس از جنگ‌های اخیر، بر ضرورت عبور از رویکرد صرفاً دفاعی و ورود جدی به عرصه آفند فرهنگی تأکید کرد و گفت: امروز بهترین زمان برای جهاد تبیین و روایت اقتدار و پیروزی ملت ایران است.

امام جمعه بافق مضامینی از جمله جهاد تبیین، روایت اقتدار ایران، معرفی جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، تبیین شخصیت رهبر شهید، تقویت محور مقاومت و صیانت از وحدت ملی را از محور‌های مهم جهاد تبیین عنوان کرد.

حجت‌الاسلام حسینی، با اشاره به یافته‌های تاریخی درباره مسیر عبور امام رضا (ع) از این شهرستان، پیشنهاد کرد دهم ربیع‌الاول، سالروز ورود امام رضا (ع) به بافق، به عنوان «روز بافق» نام‌گذاری شود و گفت: بر اساس بررسی‌های تاریخی انجام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های آستان قدس رضوی، بافق در مسیر حرکت امام رضا (ع) از مدینه به طوس قرار داشته و دهم ربیع‌الاول به عنوان روز ورود آن حضرت به این شهر مطرح شده است.

حجت‌الاسلام رضازاده، امام جمعه هرات، درباره تعیین رژیم حقوقی تنگه هرمز میان ایران و عمان گفت: در شرایط جنگی، مذاکره درباره سهم کشور‌ها در تنگه هرمز معنا ندارد و ابتدا باید حضور نظامی آمریکا از منطقه پایان یابد و پس از پیروزی، درباره مسائل حقوقی مذاکره شود.

وی همچنین با اشاره به مذاکرات احتمالی ایران و عمان درباره وضعیت حقوقی تنگه هرمز گفت: مذاکره‌کنندگان باید شرایط منطقه و حضور آمریکا در پشت سر عمان را مورد توجه قرار دهند و این موضوع را به زمان پس از پیروزی و خروج نیرو‌های آمریکایی از منطقه موکول کنند.

امام جمعه هرات راجع به وضعیت باب‌المندب و دریای سرخ نیز گفت: در شرایطی که نیرو‌های انصارالله یمن در برابر دشمن ایستاده‌اند، موضوع سهم‌بندی و مذاکره حقوقی مطرح نیست و اولویت، ایستادگی در برابر دشمن است.

آیت‌الله اعرافی، امام جمعه میبد و عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه ملت مبعوث شده، نخستین محور حرکت بزرگ جهانی در مقابله با بزرگترین قدرت‌های دنیاست، افزود: اولین ویژگی ملت مبعوث‌شده این بود که در خلاء قدرت، کشور را کنار نگذاشت.

امام جمعه میبد تبدیل «خلاء قدرت» به «قدرت» را شاهکار بزرگ و تاریخی ملت مبعوث‌شده خواند و گفت: این ملت نترسیدند بلکه با دریای مواج و خروشان عزت و افتخار ایران، قدرت اسلام و ایمان و شهدا و این بعثت همگانی را به رخ عالم کشیدند.

این عضو مجلس خبرگان رهبری، دومین ویژگی ملت مبعوث‌شده را تبدیل «خلاء قدرت» به «تولید قدرت جدید و بزرگتر» بیان کرد و گفت: این قدرت بزرگ همراه با نهراسیدن، شجاعت و مواسات روحی، عاطفی، اقتصادی، معیشتی، رزمی و همچنین تلاش در میدان برای ترمیم خسارت‌ها رقم خورد.

آیت‌الله اعرافی با اشاره به رجزخوانی رئیس جمهور متوهم آمریکا بر تجهیزات و نیرو‌های لشکری خود گفت: ملت بزرگ و مقاوم و مبعوث‌شده ایران، در برابر دشمنان اسلام و ایران کوتاه نخواهند آمد و بر آنها فائق خواهند شد.

حجت‌الاسلام زارع بیدکی، امام جمعه موقت مهریز، با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، گفت: آزادگان سرافراز کشورمان در دوران اسارت، شجاعت، ایمان و استقامت خود را حفظ کردند و با پایداری در برابر فشار‌های دشمن، به پیروزی واقعی دست یافتند.

وی بر ضرورت حفظ وحدت، هوشیاری در برابر دشمنان و پشتیبانی از رهبری تأکید کرد و گفت: ملت ایران همواره با آگاهی، بصیرت و انسجام از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع خواهد کرد.

حجت‌الاسلام زارع بیدکی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت حضور مستمر مردم در تجمعات انقلابی تأکید کرد و گفت: میدان‌های شهر باید با حضور پرشور مردم زنده نگه داشته شوند؛ چرا که دشمن دقیقاً خواهان تخلیه این میدان‌ها و کمرنگ شدن حضور مردم است. بنابراین، ما باید دقیقاً برخلاف خواست دشمن عمل کنیم.

حجت‌الاسلام ابراهیمی، امام جمعه بهاباد، با تأکید بر جمله امام خمینی (ره) که «هزینه مقاومت به مراتب کمتر از هزینه سازش است»، به سرنوشت کشور‌هایی مانند لیبی و مصر پس از سازش اشاره کرد و هشدار داد کشور‌های سازشکار منطقه نیز به همین وضعیت دچار خواهند شد. وی ایستادگی جمهوری اسلامی را عامل عزت امروز ایران دانست و به قدرت موشکی، پهپادی، بازدارندگی و توان کنترل تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: ملت‌های مقاوم منطقه مدیون این ایستادگی هستند. مسئولان باید قدر این مقاومت و مردم را بدانند و اگر این مقاومت شکسته شود، مسئولیتی برای کسی باقی نخواهد ماند.

در بخش دیگری از سخنان، امام جمعه بهاباد به موضوع احداث جاده بین شهرستان‌های مجاور پرداخت و تأکید کرد: ایجاد جاده میان شهر‌ها و شهرستان‌های همجوار، تنها به نفع یک نقطه خاص نیست، بلکه همه استان و هر دو شهرستان از آن منتفع می‌شوند و این زمینه‌ساز رشد، ترقی و شکوفایی منطقه خواهد بود.

حجت‌الاسلام ابراهیمی با اشاره به منابع عظیم و ذخایر زیرزمینی منطقه گفت: با وجود این همه ظرفیت، نیاز مبرم به جاده مناسب وجود دارد. جاده‌ای که کارشناسی و مصوب شده و همه نقاط فنی آن رعایت شده است. هر دو شهرستان باید با جان و دل و با تمام وجود برای احداث آن تلاش کنند.

حجت‌الاسلام صانعی، امام جمعه اشکذر، با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور، آن را نشانه‌ای از تدبیر و هم‌افزایی در عالی‌ترین سطوح نظام دانست و گفت: این دیدار که در شرایط جنگی و در هجدهم مردادماه برگزار شد، حاوی پیام‌های مهم سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی و مدیریتی برای داخل کشور و دشمنان بود.

وی نخستین پیام این دیدار را خنثی شدن شایعات دشمن درباره وضعیت جسمانی رهبر معظم انقلاب و همچنین شایعات مربوط به استعفای رئیس‌جمهور دانست و افزود: برگزاری دیداری طولانی و هفت‌ساعته، پیام روشنی برای دشمنان داشت و نشان داد که رهبر معظم انقلاب در سلامت و با اشراف کامل بر مسائل کشور، امور را دنبال می‌کنند.

خطیب نمازجمعه اشکذر دومین پیام این دیدار را توجه مدیریت کلان کشور به مسائل اقتصادی عنوان کرد و گفت: با وجود شرایط امنیتی و نظامی و جنگ ترکیبی دشمن، موضوعاتی مانند معیشت مردم، سیاست‌های ارزی و ریالی، انرژی و تعاملات اقتصادی در این دیدار مورد توجه قرار گرفت و این مسئله نشان می‌دهد جنگ موجب غفلت مسئولان از وضعیت اقتصادی مردم نشده است.

وی سومین پیام این دیدار را وحدت و هم‌افزایی در سطوح عالی مدیریت کشور دانست و تأکید کرد: دشمن پس از جنگ اخیر تلاش زیادی برای ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان انجام داد، اما وحدت در سطوح عالی کشور و همچنین حضور مردم در صحنه، نقشه دشمن برای ایجاد شکاف و اختلاف را خنثی می‌کند.

حجت‌الاسلام صانعی همچنین درباره مواضع رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد و تأکید کرد: نباید فریب وعده‌ها و اظهارات متناقض دشمن را خورد؛ تجربه نشان داده است که دشمن قابل اعتماد نیست و جمهوری اسلامی ایران باید با حفظ اقتدار و هوشیاری، منافع ملت را دنبال کند.