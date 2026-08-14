ووشو کاران آذربایجان غربی موفق به کسب دو نشان طلا و دو نشان نقره در مسابقات جهانی گرجستان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کاروان ووشوی آذربایجان‌غربی در رقابت‌های بین‌المللی جام جهانی گرجستان با کسب ۴ نشان رنگارنگ شامل ۲ نشان طلا و ۲ نقره به کار خود پایان داد.

این رقابت‌ها از یکم تا چهارم آگوست در شهر باتومی گرجستان برگزار شد و نمایندگان آذربایجان‌غربی با حضور در بخش‌های مختلف، توانمندی ووشوی استان را در این میدان بین‌المللی به نمایش گذاشتند.

سیدمهدی انامقی، قهرمان ووشوی آذربایجان‌غربی و عضو پیشین تیم ملی ایران که سابقه کسب مدال قهرمانی آسیا را نیز در کارنامه دارد، با عملکردی موفق در این مسابقات به ۲ نشان طلا دست یافت.

انامقی در این رقابت‌ها در سبک‌های وینگ‌چون و سانجیه‌گوئن به میدان رفت و در هر دو بخش عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

همچنین آیسان قهرمانی، نایب‌رئیس هیأت ووشوی آذربایجان‌غربی، دیگر نماینده استان در این رقابت‌ها بود که موفق به کسب ۲ مدال نقره شد.

قهرمانی در سبک‌های دائو جیو جیه و سانجیه‌گوئن به رقابت پرداخت و با کسب دو نشان نقره، سهم دیگری از افتخارآفرینی نمایندگان آذربایجان‌غربی درجام جهانی باتومی را به خود اختصاص داد.

کاروان ووشوی آذربایجان‌غربی در مجموع با کسب ۲ نشان طلا و ۲ نشان نقره از این رقابت‌ها بازگشت؛ موفقیتی که حاصل تلاش ورزشکاران و همراهی مربیان و کادر فنی استان عنوان شده است.