به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید فرشی با اشاره به حادثه عصر امروز گفت:مواد اولیه سیمان داغ در کارخانه سیمان صوفیان نشت کرده و ریزش آن بر سر دو کارگر حدودا ۴۰ و ۲۳ ساله موجب فوت آنها شده است.

وی افزود: این حادثه حدود یک ساعت پیش اتفاق افتاده و در حال حاضر پیکر‌های دو کارگر در محل حادثه قرار دارد.

وی ادامه داد: دریچه مواد اولیه به اشتباه باز شده و این موضوع باعث ریزش مواد اولیه و وقوع این حادثه شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به انتشار برخی اطلاعات نادرست در رسانه‌ها گفت: برخی اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها درباره این حادثه اشتباه است و این حادثه فقط دو فوتی بر جای گذاشته است.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.