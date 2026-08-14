افزایش بی‌سابقه بدهی ملی آمریکا، دولت آمریکا را ناگزیر به پرداخت بالاترین نرخ بهره اوراق قرضه در ۲۵ سال اخیر کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نوشته تلگراف وزارت خزانه‌داری آمریکا دیروز اوراق ۳۰ ساله را با نرخ ۵.۲۱۶ درصد فروخت که از سال ۲۰۰۱ بی‌سابقه است.

یک روز قبل نیز اوراق ۱۰ ساله با نرخ ۴.۶۸۳ درصد به فروش رسید که بیشترین رقم از سال ۲۰۰۷ محسوب می‌شود. بدهی ملی آمریکا اکنون به نزدیکی ۴۰ تریلیون دلار رسیده و هزینه بهره سالانه آن از بودجه دفاعی بیشتر است.

کارشناسان می‌گویند این کسری بودجه عظیم بسیار نگران کننده است زیرا در صورت وقوع رکود، درآمد‌های مالیاتی دولت به شدت کاهش می‌یابد و این امر دولت را مجبور به استقراض بیشتر با نرخ‌های بهره بالاتر خواهد کرد.