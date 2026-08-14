به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ایستادگی مقابل زیاده خواهی دشمن خواست مردم استان مرکزی در تجمعات خیابانی است.

مردم در این تجمعات با حضور دشمن شکن خود بار دیگر اقتدار و ایستادگی مردم در برابر تهدیدات جهانی به نمایش گذاشتند و با صدای بلند، مدیریت استراتژیک ایران در تنگه هرمز را به عنوان نمادی از اقتدار ملی ایران دانستند.

قدرت و امنیت ملی امروز ایران اسلامی نه فقط در سوخت موشک‌ها بلکه در اتحاد و انسجام مردمی است که ۱۶۶ شب است بی وقفه در صحنه حاضرند.