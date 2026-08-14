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مردم استان مرکزی با حضور در تجمعات شبانه با تجلیل از رزمندگان، بر حفظ انحصار در مدیریت تنگه ایرانی هرمز تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ایستادگی مقابل زیاده خواهی دشمن خواست مردم استان مرکزی در تجمعات خیابانی است.
مردم در این تجمعات با حضور دشمن شکن خود بار دیگر اقتدار و ایستادگی مردم در برابر تهدیدات جهانی به نمایش گذاشتند و با صدای بلند، مدیریت استراتژیک ایران در تنگه هرمز را به عنوان نمادی از اقتدار ملی ایران دانستند.
قدرت و امنیت ملی امروز ایران اسلامی نه فقط در سوخت موشکها بلکه در اتحاد و انسجام مردمی است که ۱۶۶ شب است بی وقفه در صحنه حاضرند.