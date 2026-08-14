هادی حسینی، کوهنورد اهل بهمن شهرستان آباده ، موفق شد در چهار روز متوالی در قله‌های شاهوار به ارتفاع ۳ هزار و ۹۴۵ متر در استان سمنان و گاوکشان به ارتفاع ۳ هزار و ۸۱۳ متر در استان گلستان صعود کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،هادی حسینی، کوهنورد اهل بهمن گفت: قله گاوکشان، با ارتفاع ۳ هزار و ۸۱۳ متر، بلندترین قله استان گلستان در شمال ایران و از قلل سیمرغ محسوب می‌شود که بخشی از رشته‌کوه البرز شرقی است، این قله در منطقه‌ای زیبا و منحصر‌به‌فرد به نام گاوکشان یا شاهکوه قرار دارد و

قله شاهوار با ارتفاع ۳ هزار و ۹۴۵ متر، بلندترین قله در استان سمنان و یکی از قلل مهم منطقه البرز شرقی است و این قله به‌عنوان بام استان سمنان و یکی از قلل سیمرغ شناخته می‌شود و در مرز بین استان‌های سمنان و گلستان قرار دارد.