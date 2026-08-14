امام جمعه باروق آذربایجان غربی گفت: دشمنی آمریکا با ایران در ۲۵ سال پیش از انقلاب و در کودتای انگلیسی و آمریکایی ۲۸ مرداد ریشه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام کبیری گفت: دختران‌ بی حجاب، بخت ازدواج خود و دیگر دختران را می بندند، چرا که بی حجابی از یک طرف موجب بی اعتمادی در جامعه می شود و از طرف دیگر بستر ارتباطات نامشروعی را فراهم می‌کند که جای ازدواج را می گیرد.

امام جمعه باروق افزود: دختران بی حجاب ناخواسته راهی را در پیش گرفته اند، که غرب شصت سال پیش آن راه را رفته و الان پشیمان است، چرا که زنان اروپايی و آمریکایی از جنبش My body My choice به جنبش Me too رسیده‌اند.

حجت الاسلام کبیری در خطبه دوم با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد، دشمنی آمریکا با ایران را نه به خاطر حکومت جمهوری اسلامی ایران و نه به خاطر تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان خط امام، بلکه به خاطر ۲۵ سال قبل از انقلاب ناشی از کودتای انگلیسی و آمریکایی در سقوط دولت مردمی مصدق خواند.

امام جمعه باروق گفت: کودتای ۲۸ مرداد، به خاطر سه اشتباه مرگبار مصدق در اعتماد کردن به آمریکا، تعطیلی مجلس و خالی کردن خیابان روی داد.

رئیس شورای هماهنگی تبليغات اسلامی شهرستان باروق ادامه داد: تعطیلی مجلس و خالی شدن خیابان ها خواسته کودتاچیان داخلی است.

وی با گرامیداشت ۲۶ مرداد، سالروز آغاز بازگشت آزادگان به ميهن اسلامی ایران را یادآور خاطرات خوش انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: آزادگان، مظهر صبر و استقامت مردم ایران می باشند.

حجت‌الاسلام کبیری در پایان از حضور تیم پزشکی جهادی شهید آشتیانی در شهرستان باروق تقدیر کرد و خدمت بی منت و رايگان پزشکان جوان را ستود.